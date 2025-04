Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip il video di Babilonia

Stefania Orlando, dopo il successo riscosso al Grande Fratello VIP su Mediaset (Canale 5), ci presenta il video ufficiale di Babilonia (di Nartico/S. Orlando, per la regia di Davide Legni), un ritmato tormentone a reggaeton, con un testo fresco e giovane.

dopo le sue precedenti canzoni, tutte molto originali e significative (Sotto la luna, Vita bastarda, A troia, Legami al letto, Su e giù, Omologazione) arriva Babilonia, singolo prodotto da Francesco Morettini e Luca Angelosanti di Casamusica, già disponibile su tutti i digital store, pubblicato mentre Stefania era ancora nella casa del Grande Fratello (totalizzando complessivamente, sui vari portali digitali, oltre un milione di ascolti).

Il clip già nel primo giorno di pubblicazione è arrivato fino al 7° posto fra i video di tendenza (adesso ha superato le 300mila visualizzazioni).

Stefania Orlando è nata a Roma ed è cresciuta a pane, Tv e musica. Per questo, dopo aver condotto per anni "I Fatti Vostri" e "Il Lotto alle Otto", ha deciso di trasformare la sua più Grande passione in lavoro, mettendo su la band degli "Orlando Furiosi". Il primo singolo, "Sotto la luna" è uscito nel 2007. Nella sua vita artistica è stata tante cose: modella, conduttrice e cantautrice.

