Fabrizio Corona replica ad Achille Lauro: Parli di violenza sulle donne per ripulirti l'immagine

In risposta alle recenti dichiarazioni di Achille Lauro sulla presunta relazione con Chiara Ferragni, Fabrizio Corona ha pubblicato una storia su Instagram. L'ex re dei paparazzi ha affermato: "Caro Achille, il gossip è quello che la politica del nostro paese fa quotidianamente. Parlare di violenza sulle donne è la solita retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per pulirsi l’immagine".

Questa replica arriva dopo che Achille Lauro, durante una conferenza stampa pre-Sanremo, aveva commentato il caso Fedez-Ferragni, dichiarando: "In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere".

Nel suo post, Corona ha anche criticato l'attrice Sabrina Ferilli per aver espresso approvazione verso le parole di Lauro, definendola "simbolo della nuova sinistra radical chic, snob, che cavalca la cultura woke per fare l'intellettuale di sto c".

Nonostante le diffide ricevute, Corona ha annunciato l'intenzione di proseguire con la pubblicazione dell'episodio del suo programma 'Falsissimo', dedicato a Chiara Ferragni. Ha sfidato Ferilli con le parole: "A Sabrì, diffidami pure. Come Chiara, come Ignazio, hai solo un modo per fermarmi... sparami".

