Indagine per revenge porn: Fabrizio Corona convocato dopo la querela di Signorini sulle chat diffuse

La Procura di Milano ha convocato Fabrizio Corona per un interrogatorio fissato a domani nell’ambito di un’indagine per revenge porn, avviata in seguito alla denuncia presentata dal giornalista Alfonso Signorini. L’inchiesta nasce dalla diffusione di conversazioni private e immagini che, secondo l’accusa, non avrebbero dovuto essere rese pubbliche.

A rendere nota l’attività investigativa è stato lo stesso Corona, che nelle scorse ore ha raccontato sui social delle perquisizioni effettuate dalla polizia nella sua abitazione e negli spazi utilizzati per la produzione del format web Falsissimo. Gli accertamenti hanno interessato anche il materiale utilizzato per le ultime registrazioni.

Nel recente episodio intitolato “Il prezzo del successo – parte 1”, l’ex fotografo dei vip aveva mostrato messaggi e fotografie attribuite a scambi tra Signorini e alcuni aspiranti concorrenti del Grande Fratello, annunciando inoltre l’intenzione di rendere pubblico altro contenuto dello stesso tipo.

Corona ha spiegato che la puntata è stata modificata dopo il sequestro dei file disposto dalla Procura, inclusa un’intervista-denuncia di Antonio Medugno, costringendo la produzione a rigirare parte del lavoro. L’indagine è seguita dai pubblici ministeri Alessandro Gobbis e Letizia Mannella, che coordinano gli sviluppi del fascicolo aperto a Milano.