Nuova intesa sulla neve: Michelle Hunziker e Alvise Rigo avvistati insieme a Sankt Moritz

Michelle Hunziker è stata fotografata a Sankt Moritz in compagnia di Alvise Rigo, 32 anni, modello ed ex rugbista. I due si sono conosciuti durante un evento organizzato da Giorgio Armani per presentare la nuova linea neve del brand. Secondo il settimanale "Chi", la complicità tra Michelle e Alvise è apparsa evidente fin dal primo incontro. Le immagini li ritraggono sorridenti e affiatati sulle piste da sci insieme al campione Giorgio Rocca. Entrambi attualmente single, Michelle ha concluso nel 2023 la relazione con l'osteopata Alessandro Carollo, mentre Alvise è noto per la partecipazione a "Ballando con le Stelle" nel 2021 e per ruoli in produzioni come "Che Dio ci aiuti" e "Nuovo Olimpo" di Ferzan Özpetek. La loro frequentazione potrebbe segnare l'inizio di una nuova relazione.

