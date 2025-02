Svezia, Strage al Campus Risbergska di Örebro: undici morti in sparatoria

Una sparatoria avvenuta presso il Campus Risbergska di Örebro, in Svezia centrale, ha provocato la morte di undici persone, incluso l'attentatore. La polizia svedese ha confermato che l'autore dell'attacco, un uomo di 35 anni senza precedenti penali né legami con gruppi criminali, ha agito da solo e non aveva motivazioni ideologiche apparenti.

Descritta come la peggiore sparatoria di massa nella storia svedese, è avvenuta intorno alle 12:30, quando l'assalitore ha aperto il fuoco con un'arma automatica all'interno del campus, che ospita diversi centri di formazione per adulti, inclusi programmi per migranti. Il bilancio finale è di undici morti, compreso l'aggressore, e un numero imprecisato di feriti.

Testimoni oculari hanno riferito di aver udito numerosi spari, seguiti da momenti di silenzio e poi da ulteriori colpi. Molti studenti e insegnanti si sono barricati nelle aule o sono fuggiti all'esterno dell'edificio. Le autorità hanno escluso il terrorismo come movente e stanno proseguendo le indagini per determinare le cause dell'attacco.

Il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, ha espresso il suo cordoglio, definendo l'evento "un giorno molto doloroso per tutta la Svezia". Anche il re Carlo XVI Gustavo ha manifestato la sua vicinanza alle vittime e alle loro famiglie.

Le autorità locali hanno fornito supporto psicologico ai sopravvissuti e alle famiglie colpite dalla tragedia, mentre la comunità di Örebro si è riunita per commemorare le vittime con fiori e candele davanti alla scuola.

Ucciso in Svezia Salwan Momika, l'uomo che bruciò il Corano nel 2023 - Salwan Momika, 38 anni, rifugiato iracheno noto per aver bruciato pubblicamente il Corano nel 2023, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel suo appartamento a Södertälje, sobborgo a sud-ovest di Stoccolma. La polizia svedese ha confermato l'omicidio, avvenuto nella tarda serata di mercoledì.

Cavo sottomarino danneggiato tra Svezia e Lettonia: nessuna perdita di dati, indagini in corso - Non sono state registrate perdite di dati dopo il danneggiamento di un cavo sottomarino nel Mar Baltico che collega Svezia e Lettonia. Lo ha confermato la ministra degli Esteri lettone Baiba Braze durante il Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. La procura svedese ha avviato un'indagine per "sabotaggio aggravato" e ha sequestrato una nave sospetta identificata come Vezhen, battente bandiera maltese, ancorata vicino al porto di Karlskrona.

Putin minaccia e Svezia e Finlandia aggiornano i manuali di sopravvivenza per la popolazione - In risposta alle crescenti tensioni internazionali e alle minacce di utilizzo di armi nucleari da parte della Russia, la Svezia e la Finlandia, recentemente entrate a far parte della NATO, hanno deciso di aggiornare e distribuire manuali di sopravvivenza alla loro popolazione.