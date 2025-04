Sparatoria a Uppsala, Svezia: tre morti e feriti nel centro città

Almeno tre persone sono state uccise e diverse altre ferite in una sparatoria avvenuta oggi nel centro di Uppsala, in Svezia. L’episodio si è verificato nei pressi della piazza di Vaksala, secondo quanto riferito dal sito del Göteborgs-Posten. La polizia locale, come riportato dal quotidiano Dagens Nyheter, è attualmente impegnata nella ricerca di uno o più sospetti. Al momento non è stato reso noto il numero esatto dei feriti né le loro condizioni.

