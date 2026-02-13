Sparatoria alla South Carolina State University, due morti nel campus
Due studenti sono morti e un’altra persona è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta nel campus della South Carolina State University. L’episodio si è verificato in una residenza studentesca, con l’area subito isolata.
Bilancio grave alla South Carolina State University, dove una sparatoria ha causato la morte di due persone e il ferimento di un’altra. L’episodio si è verificato all’interno del campus, senza che al momento siano state rese note le identità delle vittime.
I fatti sono avvenuti in un appartamento del complesso residenziale Hugine Suites, destinato agli studenti. Dopo l’allarme, l’università ha disposto il blocco dell’area intorno alle 21.15 di giovedì, limitando gli accessi per motivi di sicurezza.
Leggi anche: Svezia, Strage al Campus Risbergska di Örebro: undici morti in sparatoria
La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale dell’ateneo, pubblicata sui social. Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica della sparatoria e individuare eventuali responsabili, mentre proseguono le indagini.