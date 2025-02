Lorenzo Sonego-Holger Rune: Dettagli del Match e Dove Vederlo

Lorenzo Sonego si prepara a esordire all'ABN AMRO Open di Rotterdam, torneo ATP 500 in programma dal 3 al 9 febbraio 2025. Al primo turno, l'italiano affronterà il danese Holger Rune, numero 14 del ranking mondiale.

I due tennisti si sono sfidati due volte in passato, con Rune vittorioso in entrambe le occasioni. Il primo incontro risale al torneo di Metz nel 2021, mentre il secondo si è svolto a Sofia nel 2022.

La partita è programmata per oggi, martedì 4 febbraio 2025, con inizio previsto alle 22:00 ora locale. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming tramite l'app Sky Go e NOW.

Australian Open 2025: Sonego eliminato nei quarti da Shelton in un match combattuto - Lorenzo Sonego è stato sconfitto oggi, 22 gennaio 2025, da Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open. Lo statunitense, testa di serie numero 21, ha avuto la meglio sull'azzurro in cinque set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7-4).

Australian Open 2025: montepremi record, guadagni e premi per Sinner, Sonego e gli altri azzurri - L’Australian Open 2025 continua la sua corsa verso l'atto finale, con i big in lizza per il titolo e il premio milionario. Il montepremi complessivo raggiunge i 96,5 milioni di dollari australiani (circa 58 milioni di euro), registrando un incremento di quasi 10 milioni rispetto al 2024.

Sinner e Sonego agli Australian Open: orari e programma delle sfide del 22 gennaio - Mercoledì 22 gennaio, agli Australian Open, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego scenderanno in campo per i quarti di finale. A Melbourne, il programma ufficiale prevede che entrambi gli italiani giocheranno sulla Rod Laver Arena, il campo centrale.Lorenzo Sonego sarà il primo a giocare.