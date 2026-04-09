Francesco Totti e Noemi Bocchi alle Bahamas nel resort di lusso The Cove Atlantis

Francesco Totti è volato alle Bahamas con Noemi Bocchi per una vacanza privata dopo Pasqua scegliendo un resort esclusivo affacciato sull’oceano con suite di lusso e servizi riservati.

Francesco Totti ha scelto di partire lontano dall’Italia insieme a Noemi Bocchi in un periodo insolito, evitando il classico affollamento delle vacanze pasquali. La coppia ha raggiunto le Bahamas per concedersi qualche giorno di relax, tornando in una destinazione già visitata in passato.

L’ex capitano della Roma ha condiviso sui social un breve video girato sul rooftop del resort dove alloggiano. Accanto a lui Noemi Bocchi, entrambi ripresi mentre si godono il clima caraibico. In sottofondo una canzone romantica accompagna le immagini, che mostrano uno scorcio suggestivo dall’alto.

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Il soggiorno si svolge al The Cove Atlantis, struttura di alto livello situata sulla Paradise Beach, non lontano da Nassau. L’hotel si distingue per l’architettura imponente e per le suite panoramiche che si affacciano sull’oceano, offrendo una vista ampia e scenografica.

All’interno del complesso gli ospiti trovano numerosi servizi: piscine distribuite su più livelli, una spiaggia privata attrezzata, campi sportivi, un grande parco acquatico e un’offerta gastronomica che conta oltre venti ristoranti. Non manca un casinò, elemento che richiama lo stile delle grandi strutture americane.

Proprio all’ultimo piano del resort, dove si trova uno dei ristoranti più esclusivi, Totti ha realizzato lo scatto condiviso con i suoi follower. Il panorama sull’oceano e sulle strutture circostanti ha attirato l’attenzione degli utenti.

Il soggiorno in questa struttura comporta costi elevati. Una camera deluxe con vista mare può arrivare a circa 900 euro a notte, mentre le suite partono da circa 1500 euro. Le soluzioni più esclusive raggiungono anche i 1900 euro a notte, senza includere la colazione.

Una scelta che riflette una vacanza improntata al comfort e alla privacy, con servizi dedicati e un contesto lontano dalla routine quotidiana.