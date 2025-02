XGIMI | Il regalo perfetto per un San Valentino da film

Dal 10 al 16 febbraio 2025 al via una serie di promozioni su tutta la gamma per celebrare l’amore.

San Valentino è alle porte e con questa ricorrenza arriva la sfida annuale di tutti gli innamorati: trovare il regalo perfetto per sorprendere la propria dolce metà. Il tempo stringe, le idee scarseggiano, ma la voglia di stupire resta intatta.

Per gli appassionati di tecnologia la soluzione potrebbe essere a portata di mano. XGIMI, azienda leader nel settore dei proiettori e Laser TV, propone una gamma di prodotti che combinano attentamente innovazione, design e prestazioni, qualità perfette per conquistare anche i cuori più esigenti.

Che sia per lui, per lei o, ancora meglio, per la coppia, un proiettore XGIMI rappresenta un’idea regalo originale e romantica: la scelta ideale per trasformare una serata di San Valentino in un momento indimenticabile, immersi nell’atmosfera di un buon film o di una immancabile serie TV.

Progettato per gli appassionati di home theater che desiderano un'esperienza cinematografica su grande schermo ovunque si trovino, Mogo 3 Pro è un proiettore portatile dal design elegante e funzionale. Con un peso di soli 1,1 kg e alimentabile via USB-C con un power bank, è perfetto per serate cinematografiche all'aperto o presentazioni. La sorgente luminosa LED da 450 ISO lumen e la risoluzione 1080P garantiscono immagini nitide su schermi fino a 120 pollici, trasformando ogni spazio in un cinema a portata di click. L'integrazione degli altoparlanti Harman/Kardon offre un audio immersivo, mentre la modalità "Luce ambientale" lo trasforma in un altoparlante Bluetooth per creare atmosfere suggestive.

Premiato da EISA come "Miglior Proiettore Portatile 2024", MoGo 3 Pro è disponibile nella variante standalone da 499 euro e con l’accessorio PowerBase Stand, con batteria integrata, da 579 euro.

Il nuovo HORIZON S Max si rivolge agli appassionati di home-cinema più esigenti, offrendo un'esperienza cinematografica di altissimo livello. Certificato IMAX Enhanced e Dolby Vision®, garantisce immagini 4K straordinarie grazie ai 3100 ISO Lumen di luminosità e alla tecnologia Dual Light 2.0, che combina laser e LED tri-color per colori naturali e neri profondi.

Gli altoparlanti Harman Kardon da 2x12W, certificati Dolby Audio, assicurano un suono avvolgente, mentre Android TV 11 offre accesso immediato a contenuti in streaming e giochi. Con un design elegante, il proiettore si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Disponibile su Amazon e nei principali negozi al prezzo di 1999 euro.

Una promozione per celebrare l’amore

In occasione di San Valentino, XGIMI annuncia una promozione pensata per non lasciarsi sfuggire il regalo perfetto. Dal 10 al 16 febbraio 2024, i proiettori XGIMI saranno disponibili con sconti fino al 10% su Amazon.it e presso i principali rivenditori della Grande Distribuzione. Mogo 3 Pro e la versione con PowerBase possono essere acquistati rispettivamente a 519 e 449 euro, mentre l'Horizon S Max raggiunge il prezzo finale di 1799 euro. Un'opportunità unica per vivere l’esperienza del cinema a casa, risparmiando.

