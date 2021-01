San Valentino 2021 : Il Regalo Perfetto Per Lei

Ad alcune persone non piace fare dei regali questo giorno, ma purtroppo non sanno che i regali sono uno dei 5 linguaggi dell'amore che aiutano le relazioni di coppia a durare più a lungo. Durante l'anno inoltre ci sono giorni come anniversari, compleanni in cui bisogna farsi trovare pronti ed essere sia presenti che pronti. San Valentino è la festa degli innamorati e per questo non è da meno.



Come scegliere il regalo di San Valentino giusto per la tua lei?

Potresti pensare che non ci siano delle regole per fare un regalo di San Valentino, invece ce ne sono alcune che dovresti seguire a seconda della tua situazione, soprattutto se la tua è una relazione iniziata di recente, potresti spaventare la tua fidanzata se gli fai un regalo, soprattutto se è costoso. L'amore all'inizio di una relazione è un piccolo fiore fragile che va coltivato col tempo. Se la tua ragazza non è ancora pienamente coinvolta nella relazione e le ci vuole un po' di tempo per provare dei sentimenti "seri", potrebbe addirittura spaventarla farle un regalo troppo costoso, piuttosto che renderla felice. Hai tutto il tempo per fare grandi regali alla tua dolce metà se la tua relazione durerà.

La migliore prova d'Amore che puoi regalare è il tuo comportamento e la tua attenzione quotidiana, non dimenticarlo. Devi quindi adattare il tuo regalo al contesto della tua relazione.

Idea regalo di San Valentino per una donna

Siamo unici e diversi, ma alcuni regali sono classici e non sbagliano mai, soprattutto per le donne: i gioielli, accompagnati da fiori, in particolare le rose, per San Valentino.

Quindi ti servirà un gioiello unico -come la tua donna-, non troppo costoso e che sia gradito alla tua lei. Allora perchè non regalare un gioiello artigianale in Ambra Baltica?

Devi sapere che per migliaia di anni, l'ambra è stata utilizzata dagli esseri umani per realizzare opere d'arte, ornamenti e gioielli. Morbida, si lucida facilmente per assumere forme lisce e lucenti. Colore miele o cognac, dona calore a qualsiasi creazione. L'ambra baltica è particolarmente apprezzata in gioielleria. Tuttavia, non è davvero una pietra. Non appartiene infatti al campo dei minerali, ma delle piante. L'ambra è un'oleoresina, cioè una resina secreta da una conifera e che si è fossilizzata durante un processo molto lungo, diversi milioni di anni, che ha coinvolto condizioni di pressione e temperatura precisa.

Oggi, nel campo della gioielleria, questa resina fossile è ancora ampiamente utilizzata, è molto bella da indossare. L'ambra è considerata una pietra pregiata, una gemma di origine organica proprio come la madreperla, il giaietto, le perle, il corallo o l'avorio.

Inoltre l'ambra esprime un forte simbolismo. Molte leggende circondano l'ambra e il simbolismo è molto forte. Per gli antichi greci questa pietra preziosa sarebbero state le lacrime pietrificate che gli dei versavano sulla superficie del mare. La pietra è anche associata al dio Apollo, dio, tra gli altri, del sole e della luce.

L'ambra è anche un simbolo di eternità ed eterna giovinezza . Questo è il motivo per cui l'ambra è stata indossata fin dalla notte dei tempi. Pertanto, troviamo regolarmente oggetti e gioielli in ambra nelle tombe dei faraoni egizi. Portando in sé la memoria del mondo, l'ambra è una pietra portafortuna e simboleggia anche i legami indissolubili del matrimonio. In Italia, le nozze d'ambra vengono infatti celebrate durante il 28° anniversario di matrimonio. È anche la pietra dei segni di Vergine, Leone e Gemelli.

Da un punto di vista, l'ambra avrebbe proprietà diverse: Aiuterebbe ad affermarsi e ad esprimere la propria personalità. Promuoverebbe il lavoro intellettuale aiutando la concentrazione e la riflessione. Ridurrebbe lo stress e l'ansia migliorando il sonno e limitando gli incubi. Sarebbe quindi utile nella lotta contro la depressione. Quale regalo migliore?

