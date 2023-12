Natale: il regalo perfetto è XGIMI

Proiettori XGIMI, arrivano le incredibili offerte di Natale

Quest’anno il regalo di Natale è XGIMI a metterlo sotto l’albero. Sì, perché dal 16 al 24 dicembre prenderanno il via su Amazon, Mediaworld e Unieuro le più vantaggiose promozioni dell’anno sui proiettori del celebre brand. Un’occasione imperdibile per vivere le festività natalizie all’insegna del grande cinema e delle più belle serie Tv. Il salotto di casa si trasformerà in una sala cinematografica personale, dove proiettare contenuti video in alta definizione fino a 200 pollici di diagonale, per un’esperienza di visione immersiva, coinvolgente e sorprendente.

In offerta sono alcuni dei modelli di punta della gamma XGIMI, veri e propri bestseller fra i più apprezzati dagli utenti e che ora diventano ancor più appetibili, grazie ai forti sconti sui prezzi di listino.

I proiettori da portare ovunque

Si parte da XGIMI MoGo2, proiettore portatile con definizione HD 720p per immagini fino a 120” di diagonale: sarà in vendita a 299 euro, invece di 399. C’è poi il fratello maggiore MoGo 2 Pro a 509 euro, invece di 599, che aumenta la definizione al livello Full HD 1080p per immagini con un livello di dettaglio ancora più elevato. Per arrivare, poi, a Halo+ scontato a 699 euro invece del consueto prezzo di 849 euro. È il best in class della categoria grazie alla definizione Full HD e a una luminosità di 700 Lumen, per immagini fino a 200” di grandezza. In più dispone di batteria integrata che gli consente 2,5 ore di autonomia.

I modelli per la casa

XGIMI Elfin, modello perfetto per chi vuol compiere i primi passi nel mondo della proiezione domestica, sarà in offerta a 499 euro, rispetto a un prezzo di listino di 649 euro. Non si fa mancare una luminosità di 600 Lumen e una definizione d’immagine Full HD, oltre a un design elegante e ultra-compatto.

Saliamo di livello con XGIMI Horizon, scontato a 799 euro contro i consueti 1.099. In questo caso si passa a ben 1.500 Lumen per immagini da 200 pollici ancor più luminose e dai vibranti colori. Lo step successivo è rappresentato da XGIMI Horizon Pro, al prezzo speciale di 1.275 euro invece di 1.699, che aumenta la definizione al formato 4K per dettagli mozzafiato e per un incredibile realismo. Infine, chi desidera una resa al top potrà acquistare Horizon Ultra a 1.899 euro che, grazie alla tecnologia Dual Light, vanta una luminosità di ben 2.300 Lumen per un’incredibile visione e un eccellente contrasto anche in ambienti illuminati.

Tutti i proiettori XGIMI dispongono diintegrati dall’eccellente resa sonare, evolutaper una proiezione sempre perfetta, ampia connettività e sistema operativo, che dà accesso a un’infinità di titoli in streaming dai più noti e diffusi provider di contenuti.

