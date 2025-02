Che Tempo Che Fa del 2 febbraio: ospiti e anticipazioni

Questa sera, domenica 2 febbraio 2025, alle 19:30, andrà in onda una nuova puntata di "Che Tempo Che Fa" su NOVE e in streaming su discovery+. Il programma, condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ospiterà personalità di spicco del cinema, dello sport e della musica.

Tra gli ospiti, il premio Oscar Adrien Brody, protagonista del film "The Brutalist" diretto da Brady Corbet, in uscita nelle sale il 6 febbraio. L'attore ha recentemente vinto il Golden Globe come Miglior Attore in un film drammatico ed è candidato agli Oscar come Miglior Attore Protagonista.

Saranno presenti anche Claudio Regeni e Paola Deffendi, genitori di Giulio Regeni, a nove anni dal ritrovamento del corpo del figlio, avvenuto il 3 febbraio 2016.

Per lo sport, ospite la pallavolista Paola Egonu, recentemente eletta Miglior Giocatrice del Mondo da Volleyball World e protagonista della medaglia d'oro con la Nazionale femminile di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In ambito musicale, interverrà Lazza, artista più certificato dalla FIMI nel 2024 e primo rapper solista in Italia a ottenere il Disco di Diamante con l'album "Sirio". Il rapper sarà in tour dal 7 aprile nei club europei con il "Locura Euro Tour" e nell'estate 2025 si esibirà per la prima volta negli stadi italiani.

La serata proseguirà con "Che Tempo Che Fa – Il Tavolo", insieme a Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti e Simona Ventura. Ospiti del Tavolo saranno Peppe Vessicchio, Marino Bartoletti, Nek, Alex Britti e Gigi Marzullo.

Non mancheranno approfondimenti su temi di attualità e scienza con Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans; il virologo Roberto Burioni; Maurizio Scaltriti, vicepresidente della Medicina Traslazionale di AstraZeneca e autore del libro "Non se, ma quando. Cancro: le cure di oggi, le cure di domani"; la giornalista Marianna Aprile; l'inviato di Avvenire Nello Scavo; l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini; e Michele Serra.

"Che Tempo Che Fa" si conferma un appuntamento imperdibile per approfondimenti e intrattenimento di qualità.

