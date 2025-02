Juventus-Empoli: formazioni, orario e dove seguire la partita

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, la Juventus torna in campo oggi, domenica 2 febbraio 2025, affrontando l'Empoli nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A. La partita si svolgerà all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle 12:30.

La Juventus, attualmente quinta in classifica con 37 punti, cerca una vittoria per avvicinarsi alla zona Champions League. L'Empoli, sedicesimo con 21 punti, punta a ottenere punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L'allenatore bianconero Thiago Motta dovrebbe schierare la squadra con un modulo 4-2-3-1, affidando l'attacco al nuovo acquisto Randal Kolo Muani. Per l'Empoli, il tecnico Roberto D'Aversa potrebbe optare per un 3-4-2-1, con Lorenzo Colombo come riferimento offensivo.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile anche su dispositivi mobili tramite l'app dedicata.

Probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Maleh, Cacace; Esposito, Fazzini; Colombo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale della juventus.com.

Serie A, 23ª giornata: probabili formazioni e scelte a sorpresa per il big match Milan-Inter e Juventus-Empoli - La Serie A si prepara per la 23ª giornata, che inizierà venerdì 31 gennaio con l'anticipo tra Parma e Lecce. Sabato 1 febbraio, l'Atalanta ospiterà il Torino, mentre domenica 2 febbraio la Juventus, reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Benfica, affronterà l'Empoli all'Allianz Stadium.

Napoli-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere il big match di Serie A - Oggi, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 18:00, lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà il big match della 22ª giornata di Serie A tra Napoli e Juventus. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, arriva a questa sfida da capolista, forte delle recenti vittorie contro l'Atalanta in campionato e lo Sturm Graz in Champions League.

Serie A, Calciomercato : Kolo Muani alla Juventus e le strategie delle big - La Serie A, dopo 21 giornate, presenta indicazioni chiare per i club impegnati nel mercato di gennaio, prorogato fino al 3 febbraio. Le squadre italiane si muovono per coprire partenze e infortuni, puntando a rafforzare le rose e raggiungere gli obiettivi stagionali.