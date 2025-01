Como-Milan: formazioni, orario e dove seguire la partita in diretta

Il Milan affronta oggi, martedì 14 gennaio 2025, il Como nel recupero della 19ª giornata di Serie A. La partita si disputerà alle 18:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

I rossoneri, guidati da Sergio Conceição, cercano una vittoria per migliorare la loro posizione in classifica, attualmente all'ottavo posto con 28 punti. Il Como, allenato da Cesc Fàbregas, occupa la 15ª posizione, a un solo punto dalla zona retrocessione.

Per il Milan, Emerson Royal rientra dopo la squalifica, mentre in attacco Tammy Abraham potrebbe sostituire Álvaro Morata. In difesa, resta il dubbio tra Matteo Gabbia e Fikayo Tomori.

Il Como recupera Nico Paz, la cui presenza dal primo minuto è ancora incerta. Grande attesa per Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan, ora punto di riferimento offensivo per i lariani.

Le probabili formazioni sono:

Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leão; Abraham.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite l'app Sky Go.

