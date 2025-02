Maltempo al Sud Italia: allerta per temporali e venti forti

Oggi, domenica 2 febbraio 2025, il Sud Italia è interessato da una forte ondata di maltempo. Una depressione atmosferica proveniente dalla Tunisia, spostandosi verso il Mar Tirreno meridionale, sta causando un'intensificazione dei venti e una marcata instabilità meteorologica.

Le regioni maggiormente colpite includono Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. In queste aree si registrano precipitazioni diffuse, spesso sotto forma di rovesci o temporali, accompagnate da attività elettrica e raffiche di vento significative. Inoltre, sono previsti venti da forti a burrasca provenienti da sud-est, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per alcune zone di Sardegna e Sicilia, mentre per altre regioni è stata diramata un'allerta gialla. Si raccomanda alla popolazione di consultare gli aggiornamenti sul sito ufficiale della Protezione Civile e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali.

