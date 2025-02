Chi è Tommaso Marini ospite a Verissimo: la carriera dello schermidore italiano

Oggi, sabato 1 febbraio 2025, Tommaso Marini, schermidore italiano specializzato nel fioretto, sarà ospite a "Verissimo", il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Nato ad Ancona il 17 aprile 2000, Marini ha iniziato la sua carriera agonistica con il Club Scherma Ancona, per poi entrare a far parte delle Fiamme Oro. Nel 2022 ha conquistato l'argento individuale e l'oro a squadre agli Europei di scherma. Nello stesso anno, ai Mondiali del Cairo, ha ottenuto l'argento individuale e l'oro a squadre. Nel 2023 è diventato campione del mondo ai Campionati Mondiali di Milano, sconfiggendo in finale l'americano Nick Itkin. Nel 2024 ha vinto l'oro nel fioretto individuale agli Europei di Basilea e una medaglia d'argento nella gara a squadre alle Olimpiadi di Parigi.

Oltre alla scherma, Marini ha praticato diversi sport da giovane, tra cui nuoto, equitazione e karate.

Durante la sua partecipazione al programma "Ballando con le stelle", dove è arrivato in finale classificandosi quarto in coppia con Sophia Berto, Marini è stato notato per l'abitudine di indossare smalto sulle unghie. Ha spiegato che questa scelta è nata per coprire le unghie danneggiate dalla pratica della scherma.

Sulla sua vita privata, Marini è molto riservato. In un'intervista al settimanale "Chi", ha dichiarato: "Odio dare etichette e non ne darò mai una. So solo che amo fare quello che mi piace e non sento il bisogno di definirmi. Sono molto riservato, ma è anche vero che non c’è stato il grande amore finora. Qualora ci fosse non avrei problemi a dire chi sia".

Per approfondire la sua storia e conoscere meglio la sua carriera, l'appuntamento è oggi pomeriggio su Canale 5.

