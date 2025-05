Chi è Melissa Satta ospite oggi a Verissimo: chi è la showgirl e com'è cambiata la sua vita

Melissa Satta torna oggi, sabato 17 maggio, nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin per raccontare il suo nuovo capitolo sentimentale e professionale. Dopo la fine della relazione con Matteo Berrettini, la showgirl ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore Carlo Gussalli Beretta, con cui è uscita allo scoperto nel giugno 2024. Da velina a conduttrice: la carriera di Melissa Satta Nata a Boston il 7 febbraio 1986 da genitori italiani, Melissa cresce con una forte passione per la moda. A soli 16 anni inizia a lavorare come modella a Milano, ma è nel 2005 che avviene il debutto televisivo al fianco di Teo Mammucari nel programma di Canale 5 Mio fratello è pakistano. Nello stesso anno conquista il pubblico come velina mora di Striscia la Notizia insieme a Thais Souza Wiggers. Nel 2006 si cimenta nella recitazione con la fiction Il giudice Mastrangelo 2. Successivamente affianca nuovamente Mammucari in Primo e ultimo su Italia 1. Nel 2021 arriva l’approdo a Sky Sport, dove diventa volto di Sky Calcio Club e conduttrice del programma Gol Deejay. Amori e vita privata: da Bobo Vieri a Carlo Beretta La vita sentimentale di Melissa Satta ha spesso attirato l’attenzione dei media. Nel 2006 inizia una lunga relazione con Bobo Vieri, durata cinque anni. Nel 2013 si lega a Kevin Prince Boateng, con cui ha un figlio, Maddox Prince, nato nel 2014. I due si sposano nel 2016 a Porto Cervo, ma la relazione termina definitivamente nel 2020. Nel 2022 fa coppia con il tennista Matteo Berrettini, ma anche questa storia finisce. Nel 2024 Melissa inizia una nuova relazione con Carlo Gussalli Beretta, imprenditore e attuale compagno, con il quale ha ritrovato equilibrio e felicità. A Verissimo, ha dichiarato: “Sono molto serena, sto bene, sono molto felice. Ringrazio la persona che mi sta accanto”.

