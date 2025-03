Roma: Muore schiacciato dal cancello dell'azienda a Guidonia Montecelio

Un uomo di 58 anni, dipendente di una ditta di trasporti, è deceduto questa mattina a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, schiacciato dal cancello d'ingresso dell'azienda per cui lavorava. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Gioacchino Bonnet.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, dopo essere arrivato in auto sul posto di lavoro, è sceso dal veicolo per aprire il cancello scorrevole. Durante questa operazione, il cancello ha ceduto, travolgendolo fatalmente.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia, il personale sanitario del 118 e i tecnici dell'Asl competente. La Procura di Tivoli ha aperto un'indagine per chiarire le cause dell'accaduto.

