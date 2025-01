Grande Fratello: Bernardo Cherubini eliminato nella puntata del 30 gennaio

Nella serata di giovedì 30 gennaio 2025, il Grande Fratello ha visto l'eliminazione di Bernardo Cherubini. Alfonso Signorini ha condotto la puntata, iniziata con un confronto acceso tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. La modella brasiliana è stata al centro di tensioni nella Casa, con alcuni coinquilini che hanno criticato i suoi comportamenti, sollevando discussioni su possibili episodi di bullismo nei suoi confronti. Helena ha espresso il suo disappunto, affermando: "Ci sono tanti inquilini che invece di capire e di conoscermi vanno dalla parte di una persona che mi ha dato della maledetta".

Un altro momento significativo della serata è stato il confronto nel triangolo sentimentale tra Javier Martinez, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Dopo settimane di incertezze, Zeudi e Javier si sono avvicinati, condividendo coccole e baci. Tuttavia, in diretta, Zeudi ha confessato di provare ancora sentimenti per Helena, che ha risposto accusandola di falsità: "Non è vero, sei molto falsa".

I concorrenti nominati per l'eliminazione erano Amanda Lecciso, Helena Prestes, Eva Grimaldi, Ilaria Galassi, Bernardo Cherubini e Chiara Cainelli. Dopo le votazioni, Bernardo Cherubini è stato eliminato dalla Casa. Durante la puntata, Bernardo ha vissuto un momento emozionante con la visita a sorpresa della sua ex fidanzata Tiziana.

Le nuove nomination hanno visto Emanuele Fiori, Giglio, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma finire al televoto. Il pubblico deciderà chi sarà il prossimo a lasciare la Casa.

