Sorteggio Playoff Champions League: Orari e Dove Vederlo in TV

Oggi, venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 12:00, si terrà a Nyon, in Svizzera, il sorteggio dei playoff della UEFA Champions League. Le squadre italiane coinvolte sono Milan, Juventus e Atalanta, mentre l'Inter ha già ottenuto l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Le prime otto squadre classificate nella fase a gironi accedono direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto parteciperanno ai playoff per determinare le restanti otto partecipanti agli ottavi. Gli accoppiamenti prevedono che una squadra tra la 9ª e la 10ª posizione affronti una tra la 23ª e la 24ª, una tra l'11ª e la 12ª sfiderà una tra la 21ª e la 22ª, e così via. Le squadre meglio classificate avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno in casa.

Possibili Avversarie delle Italiane

Atalanta : Classificata al 9º posto, affronterà una tra Sporting Lisbona (23ª) o Club Brugge (24ª).

Milan : Posizionata al 13º posto, potrebbe incontrare la Juventus (20ª) o il Feyenoord (19ª).

Juventus: Al 20º posto, oltre al possibile derby con il Milan, potrebbe sfidare il PSV Eindhoven (14º).

Dove Seguire il Sorteggio

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), su Sky e su Prime Video. Sarà inoltre possibile seguirlo in streaming sul sito ufficiale della UEFA.

Calendario dei Playoff

Andata : 11-12 febbraio 2025

Ritorno: 18-19 febbraio 2025

Le squadre vincitrici accederanno agli ottavi di finale, unendosi alle otto già qualificate. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile consultare il sito ufficiale della UEFA.

