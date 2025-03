Mediaset valuta la sospensione di 'Striscia la Notizia' e l'introduzione di un nuovo game show?

Si vocifera che Mediaset stia considerando la possibilità di sospendere temporaneamente 'Striscia la Notizia' per una parte della prossima stagione televisiva. Il programma satirico, in onda nell'access prime time di Canale 5 da 36 anni, ha registrato un calo di ascolti negli ultimi anni, attestandosi attualmente intorno al 14% di share. Questo declino è attribuibile alla generale crisi della televisione generalista e alla crescente diffusione delle piattaforme on demand.

Per rivitalizzare la fascia oraria dell'access prime time, Mediaset sta valutando l'introduzione di nuovi game show. Diverse società di produzione, tra cui Endemol, Blu Yasmine, Banijay e Fremantle, stanno sviluppando puntate pilota per questi nuovi format.

E' emersa l'ipotesi di un coinvolgimento futuro di Amadeus, attualmente legato a Warner Bros Discovery. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali né da parte di Mediaset né da parte di Amadeus riguardo a un suo possibile passaggio a Canale 5. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di Mediaset o dei diretti interessati.

Olly trionfa al Festival di Sanremo 2025: Pinuccio di 'Striscia la Notizia' lo aveva previsto - Il cantante genovese Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025 con la sua ballata autobiografica "Balorda nostalgia". Nonostante le previsioni delle agenzie di scommesse lo collocassero al secondo posto, Olly ha conquistato il pubblico, la stampa e gli esperti radiofonici con un'interpretazione emozionante.

Troupe di Striscia la Notizia aggredita a Padova durante servizio sui compro oro abusivi - Ieri pomeriggio, venerdì 31 gennaio, nei pressi della stazione di Padova, l'inviato di "Striscia la Notizia" Max Laudadio e la sua troupe sono stati aggrediti durante la realizzazione di un servizio sui compro oro abusivi. Mentre Laudadio stava parlando con alcuni giovani ripresi dalle telecamere nascoste mentre trattavano l'acquisto di oro, la situazione è degenerata.

Chi è Nausica Marasca, la nuova Velina bionda di Striscia la Notizia: scelta dal pubblico per la prima volta - Nausica Marasca è la nuova Velina bionda di "Striscia la Notizia". La 21enne di Campobasso è stata scelta direttamente dal pubblico, una novità nella storia del programma. Dopo aver superato tredici concorrenti nelle fasi eliminatorie, Nausica ha prevalso nella finale contro Simona Frascaria, 23 anni, di San Giovanni Rotondo, ottenendo il 54% delle preferenze.