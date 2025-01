Il Garante per la Privacy blocca l'app cinese DeepSeek in Italia

Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di bloccare, con effetto immediato, il trattamento dei dati degli utenti italiani da parte delle società cinesi Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, responsabili dell'applicazione di intelligenza artificiale DeepSeek. Questa misura è stata adottata dopo aver ricevuto una comunicazione dalle società, ritenuta insufficiente.

DeepSeek è un software di intelligenza artificiale progettato per comprendere ed elaborare le conversazioni umane. Lanciato recentemente sul mercato globale, ha registrato milioni di download in pochi giorni. Le società coinvolte hanno dichiarato di non operare in Italia e di non essere soggette alla normativa europea. Nonostante ciò, il Garante ha avviato un'istruttoria per approfondire la questione.

Nei giorni precedenti, l'app DeepSeek era già stata rimossa dagli store digitali di Apple e Google in Italia, rendendola non più disponibile per gli utenti italiani.

