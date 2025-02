Musk lancia Grok 3: il chatbot AI più avanzato per competere con ChatGPT e DeepSeek

Elon Musk ha presentato Grok 3, l'ultima versione del chatbot AI sviluppato dalla sua azienda xAI, definendolo "l'AI più intelligente sulla Terra". Grok 3 supera i concorrenti come ChatGPT di OpenAI e il modello V3 di DeepSeek nei test di matematica, scienze e programmazione. Il chatbot è disponibile immediatamente per gli abbonati Premium+ di X.

Durante la presentazione, Musk ha spiegato che il nome "Grok" deriva dal romanzo di fantascienza "Straniero in terra straniera" di Robert Heinlein, in cui significa comprendere profondamente qualcosa. Grok 3 è alimentato dal supercomputer Colossus, che utilizza 100.000 GPU Nvidia H100 per fornire 200 milioni di ore GPU per l'addestramento, consentendo al chatbot di elaborare rapidamente grandi quantità di dati con elevata precisione.

Oltre al lancio di Grok 3, Musk ha discusso il suo ruolo nell'amministrazione del presidente Donald Trump, dove guida il Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE). Questo dipartimento ha l'obiettivo di ridurre la spesa federale e migliorare l'efficienza, ma ha sollevato preoccupazioni per potenziali conflitti di interesse, dato che Musk ha accesso a dati sensibili di agenzie che regolano le sue aziende.

Inoltre, Musk ha annunciato una partnership con gli Emirati Arabi Uniti per sviluppare il "Dubai Loop", un sistema di trasporto sotterraneo ad alta velocità. Ha anche criticato l'interferenza degli Stati Uniti in questioni internazionali, suggerendo un approccio più isolazionista.

Il lancio di Grok 3 rappresenta un passo significativo nel campo dell'intelligenza artificiale, con Musk che continua a espandere la sua influenza sia nel settore tecnologico che in quello governativo.

