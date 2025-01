PRIMO AGGIORNAMENTO GRATUITO DI RAVENSWATCH

Preparatevi, Guardiani di Reverie, perché gli Incubi non hanno ancora esalato il loro ultimo respiro! Il primo importante aggiornamento del gioco d'azione roguelike coop Ravenswatch è ora disponibile per PC, Nintendo SwitchTM, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One. L'aggiornamento gratuito Nightmares Unleashed approfondisce diverse meccaniche di gioco e aggiunge ulteriori contenuti e ottimizzazioni. Una grande opportunità per (ri)scoprire il gioco che ha sedotto oltre 700.000 giocatori in tutto il mondo!

Fanno la loro comparsa nuove attività: Gli Idoli sacrificali aumentano i danni a scapito della salute degli eroi, i Santuari astrali permettono di modificare la propria build durante la corsa e i Rifugiati offrono scambi potenzialmente fruttuosi. Per premiare l'esplorazione, nei vari livelli sono disponibili forzieri chiusi. Ma prima di aprirli, dovrete ottenere le chiavi sparse per la mappa o durante i Rituali del Sangue, sconfiggendo un nuovo temibile nemico: l'Evocatore Cultista.

Sono stati aggiunti due nemici ancora più potenti: Abu Al Jaan, l'antenato di tutti i Jinn, e Melion, un tempo cavaliere servitore di Re Artù, ora corrotto e trasformato in un lupo gigante. Questi mini-boss aggiungono una nuova dimensione all'esperienza di gioco, alternandosi a quelli già esistenti. Infine, i Master Nightmares presentano ora schemi di attacco alternativi, che potrebbero sorprendere anche i giocatori più esperti!

Questo importante aggiornamento è il primo di una lunga serie. Presto saranno disponibili altri due eroi, che offriranno un'esclusiva giocabilità in cooperativa.

Ravenswatch è un gioco d'azione roguelike dall'alto che combina intensi combattimenti in tempo reale con un gameplay profondo e un alto valore di rigiocabilità. Dopo il successo di Curse of the Dead Gods, Passtech Games torna con una nuova formula ed esperienza di gioco.

Non ci sono due corse uguali. Con oltre 200 talenti, 50 oggetti magici, infinite combinazioni di build, 4 livelli di difficoltà, modalità di gioco personalizzate e cooperativa online fino a 4 giocatori, il gioco offre un'esperienza coinvolgente e un alto valore di rigiocabilità.

Ravenswatch è ora disponibile su Nintendo SwitchTM, PC, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Per saperne di più, visitate il sito web ufficiale: www.ravenswatch.com

RAVENSWATCH è ora disponibile su Nintendo SwitchTM - Gli incubi sono ovunque, e ora puoi respingere la loro minaccia ovunque in modalità portatile su Nintendo Switch.Questa versione di Ravenswatch gode delle stesse caratteristiche delle versioni Xbox, PlayStation e PC, compresa la cooperativa online fino a 4 giocatori.

RAVENSWATCH - Nintendo Switch preorder - RAVENSWATCH VRRÀ RILASCIATO PER NINTENDO SWITCHTM IL 23 GENNAIO 2025 L'AGGIORNAMENTO GRATUITO “NIGHTMARES UNLEASHED” SARÀ DISPONIBILE LO STESSO GIORNO SU TUTTE LE PIATTAFORME. Il mondo di Reverie sta per dare il benvenuto ai suoi nuovi guardiani: i giocatori su Nintendo SwitchTM possono preordinare oggi Ravenswatch per unirsi alla lotta contro l'Incubo il 23 gennaio 2025.

RAVENSWATCH è disponibile - GUARDIANI DEI SOGNI: UNITEVI!RAVENSWATCH è disponibile su PlayStation e XboxPer i giocatori di PlayStation e Xbox è finalmente arrivato il momento di rispondere alla chiamata del Ravenswatch e respingere l'invasione di Nightmare. Dopo un periodo di accesso anticipato di successo e l'uscita su PC alla fine di settembre, con già oltre 700.