RAVENSWATCH è ora disponibile su Nintendo SwitchTM

Gli incubi sono ovunque, e ora puoi respingere la loro minaccia ovunque in modalità portatile su Nintendo Switch.

Questa versione di Ravenswatch gode delle stesse caratteristiche delle versioni Xbox, PlayStation e PC, compresa la cooperativa online fino a 4 giocatori. La cooperativa online multipiattaforma sarà disponibile con l'arrivo, entro pochi giorni, dell'aggiornamento gratuito Nightmares Unleashed, che porterà nuovi contenuti e ottimizzazioni delle prestazioni.

Questa versione di Ravenswatch gode delle stesse caratteristiche delle versioni Xbox, PlayStation e PC, compresa la cooperativa online fino a 4 giocatori. La cooperativa online multipiattaforma sarà disponibile con l'arrivo, entro pochi giorni, dell'aggiornamento gratuito Nightmares Unleashed, che porterà nuovi contenuti e ottimizzazioni delle prestazioni.

Ravenswatch è ora disponibile su Nintendo Switch, PC, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

RAVENSWATCH - Nintendo Switch preorder - RAVENSWATCH VRRÀ RILASCIATO PER NINTENDO SWITCHTM IL 23 GENNAIO 2025 L'AGGIORNAMENTO GRATUITO “NIGHTMARES UNLEASHED” SARÀ DISPONIBILE LO STESSO GIORNO SU TUTTE LE PIATTAFORME. Il mondo di Reverie sta per dare il benvenuto ai suoi nuovi guardiani: i giocatori su Nintendo SwitchTM possono preordinare oggi Ravenswatch per unirsi alla lotta contro l'Incubo il 23 gennaio 2025.

RAVENSWATCH è disponibile - GUARDIANI DEI SOGNI: UNITEVI!RAVENSWATCH è disponibile su PlayStation e XboxPer i giocatori di PlayStation e Xbox è finalmente arrivato il momento di rispondere alla chiamata del Ravenswatch e respingere l'invasione di Nightmare. Dopo un periodo di accesso anticipato di successo e l'uscita su PC alla fine di settembre, con già oltre 700.

L’UNIONE FA LA FORZA IN RAVENSWATCH - Dopo un periodo di accesso anticipato di successo e l'uscita su PC alla fine di settembre, con già oltre 600.000 giocatori attivi, l'action-roguelike cooperativo Ravenswatch sarà lanciato su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One il 28 novembre 2024.