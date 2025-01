RAVENSWATCH - Nintendo Switch preorder

RAVENSWATCH VRRÀ RILASCIATO PER NINTENDO SWITCHTM IL 23 GENNAIO 2025

L'AGGIORNAMENTO GRATUITO “NIGHTMARES UNLEASHED” SARÀ DISPONIBILE LO STESSO GIORNO SU TUTTE LE PIATTAFORME.

Il mondo di Reverie sta per dare il benvenuto ai suoi nuovi guardiani: i giocatori su Nintendo SwitchTM possono preordinare oggi Ravenswatch per unirsi alla lotta contro l'Incubo il 23 gennaio 2025.

L'aggiornamento gratuito “NIGHTMARES UNLEASHED” sarà disponibile il 23 gennaio 2024 su tutte le piattaforme. Introdurrà nuovi avversari, mini-boss e attività.

Ravenswatch è un gioco d'azione roguelike dall'alto che combina intensi combattimenti in tempo reale con un gameplay profondo e un alto valore di rigiocabilità. Dopo il successo di Curse of the Dead Gods, Passtech Games torna con una nuova formula ed esperienza di gioco.

In Ravenswatch, non ci sono due corse uguali. Con oltre 200 talenti, 50 oggetti magici, infinite combinazioni di build, 4 livelli di difficoltà, modalità di gioco personalizzate e co-op online fino a 4 giocatori, il gioco offre un'esperienza coinvolgente e un alto valore di rigiocabilità.

Ravenswatch è ora disponibile su PC, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One. La versione per Nintendo SwitchTM sarà disponibile dal 23 gennaio 2025.

