RTX 5090 e 5080 in arrivo

Introdotti DLSS 4 con Multi Frame Generation, nuovi driver GeForce Game Ready e aggiornamenti per NVIDIA App

Oggi, con il lancio di DLSS 4, che introduce la tecnologia DLSS Multi Frame Generation per le schede grafiche e i laptop della serie GeForce RTX 50, compiamo un ulteriore passo avanti nell'evoluzione del DLSS. In concomitanza con il debutto delle GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5080, rilasciamo anche i nuovi driver GeForce Game Ready, i driver NVIDIA Studio e un importante aggiornamento per NVIDIA App.

DLSS 4 introduce significativi aggiornamenti, tra cui:

Il più grande avanzamento nei modelli di intelligenza artificiale dal 2020: DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction e DLAA ora sfruttano per la prima volta il modello “transformer”, la stessa tecnologia avanzata alla base di modelli AI come ChatGPT, Flux e Gemini. Grazie al modello transformer del DLSS, la qualità dell'immagine migliora con una maggiore stabilità temporale, riduzione dell'effetto ghosting e dettagli più nitidi in movimento.

Aggiornamenti al modello AI DLSS Frame Generation : prestazioni potenziate e riduzione del consumo di VRAM sulle GPU delle serie GeForce RTX 50 e RTX 40.

prestazioni potenziate e riduzione del consumo di VRAM sulle GPU delle serie GeForce RTX 50 e RTX 40. DLSS Multi Frame Generation: la capacità di generare fino a tre fotogrammi aggiuntivi per ogni fotogramma renderizzato tradizionalmente, operando in sinergia con l'intera suite DLSS. Questo approccio moltiplica i frame rate fino a 8 volte rispetto al rendering tradizionale, consentendo giochi in 4K a 240 FPS con ray tracing completo sulle GeForce RTX 5090.

DLSS 4 con Multi Frame Generation è ora supportato da oltre 75 titoli e applicazioni, con molti altri che beneficeranno di aggiornamenti aggiuntivi. Ecco alcuni esempi:

Alan Wake 2 : L'acclamato titolo di Remedy Entertainment è uno dei giochi visivamente più suggestivi mai rilasciati. I giocatori GeForce RTX possono ora godere di un’esperienza ancora più raffinata grazie a DLSS 4, che introduce modelli AI avanzati e prestazioni superiori grazie a Multi Frame Generation. Inoltre, il gioco integra per la prima volta NVIDIA RTX Mega Geometry e include un preset Ultra per il ray tracing.

: L'acclamato titolo di Remedy Entertainment è uno dei giochi visivamente più suggestivi mai rilasciati. I giocatori GeForce RTX possono ora godere di un’esperienza ancora più raffinata grazie a DLSS 4, che introduce modelli AI avanzati e prestazioni superiori grazie a Multi Frame Generation. Inoltre, il gioco integra per la prima volta NVIDIA RTX Mega Geometry e include un preset Ultra per il ray tracing. Cyberpunk 2077 : Uno dei giochi tecnologicamente più avanzati di CD PROJEKT RED riceve un nuovo aggiornamento per integrare DLSS 4. La funzione Multi Frame Generation lavora in sinergia con DLSS Super Resolution e Ray Reconstruction, garantendo prestazioni fino a 9,2 volte superiori su GPU GeForce RTX 50 Series a 4K con la modalità RT Overdrive attivata. Anche i possessori di GeForce RTX precedenti possono beneficiare di miglioramenti a DLSS Super Resolution e Ray Reconstruction.

: Uno dei giochi tecnologicamente più avanzati di CD PROJEKT RED riceve un nuovo aggiornamento per integrare DLSS 4. La funzione Multi Frame Generation lavora in sinergia con DLSS Super Resolution e Ray Reconstruction, garantendo prestazioni fino a 9,2 volte superiori su GPU GeForce RTX 50 Series a 4K con la modalità RT Overdrive attivata. Anche i possessori di GeForce RTX precedenti possono beneficiare di miglioramenti a DLSS Super Resolution e Ray Reconstruction. Hogwarts Legacy : L' action RPG, open-world ambientato nel magico mondo di Hogwarts riceve un aggiornamento che migliora gli effetti ray tracing e introduce l'intera suite DLSS 4. Multi Frame Generation, combinato con Super Resolution e Ray Reconstruction, quadruplica i frame rate sulle GeForce RTX 50 Series rispetto al rendering tradizionale. Il nuovo modello AI basato su migliora ulteriormente DLSS Super Resolution e DLAA. L'aggiornamento sarà disponibile dalle 19:00 di oggi.

: L' action RPG, open-world ambientato nel magico mondo di Hogwarts riceve un aggiornamento che migliora gli effetti ray tracing e introduce l'intera suite DLSS 4. Multi Frame Generation, combinato con Super Resolution e Ray Reconstruction, quadruplica i frame rate sulle GeForce RTX 50 Series rispetto al rendering tradizionale. Il nuovo modello AI basato su migliora ulteriormente DLSS Super Resolution e DLAA. L'aggiornamento sarà disponibile dalle 19:00 di oggi. Star Wars™ Outlaws™ : Un aggiornamento imminente introduce DLSS 4 con Multi Frame Generation, migliorando le prestazioni e ottimizzando l'uso della VRAM. Il nuovo modello AI per DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction e DLAA garantirà un'esperienza visiva ancora più immersiva su PC GeForce RTX.

: Un aggiornamento imminente introduce DLSS 4 con Multi Frame Generation, migliorando le prestazioni e ottimizzando l'uso della VRAM. Il nuovo modello AI per DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction e DLAA garantirà un'esperienza visiva ancora più immersiva su PC GeForce RTX. DOOM: The Dark Ages : Il prequel dark fantasy/sci-fi per single player di id Software sarà lanciato il 15 maggio, portando i giocatori in una guerra medievale contro l'Inferno. Su PC e laptop GeForce RTX 50 Series, DLSS 4 migliorerà grafica e prestazioni, con Multi Frame Generation che garantirà frame rate fluidi e dettagli potenziati.

Il prequel dark fantasy/sci-fi per single player di id Software sarà lanciato il 15 maggio, portando i giocatori in una guerra medievale contro l'Inferno. Su PC e laptop GeForce RTX 50 Series, DLSS 4 migliorerà grafica e prestazioni, con Multi Frame Generation che garantirà frame rate fluidi e dettagli potenziati. Marvel’s Spider-Man 2 : Peter Parker e Miles Morales tornano in una nuova avventura sviluppata da Insomniac Games e ottimizzata per PC da Nixxes Software. Il titolo supporterà DLSS, DLAA e Reflex dal primo giorno, con un aggiornamento futuro per introdurre DLSS 4 con Multi Frame Generation.

: Peter Parker e Miles Morales tornano in una nuova avventura sviluppata da Insomniac Games e ottimizzata per PC da Nixxes Software. Il titolo supporterà DLSS, DLAA e Reflex dal primo giorno, con un aggiornamento futuro per introdurre DLSS 4 con Multi Frame Generation. Kingdom Come: Deliverance II : L’atteso sequel di PLAION sarà disponibile dal 4 febbraio. I giocatori GeForce RTX potranno sfruttare DLSS Super Resolution per un’esperienza ancora più immersiva nell'open world del XV secolo. L'aggiornamento del modello AI transformer di DLSS 4 offrirà una qualità visiva potenziata.

L’atteso sequel di PLAION sarà disponibile dal 4 febbraio. I giocatori GeForce RTX potranno sfruttare DLSS Super Resolution per un’esperienza ancora più immersiva nell'open world del XV secolo. L'aggiornamento del modello AI transformer di DLSS 4 offrirà una qualità visiva potenziata. Black Myth: Wukong, Marvel Rivals, Indiana Jones and the Great Circle™, e NARAKA: BLADEPOINT riceveranno presto il support al DLSS Multi Frame Generation.

Con il lancio delle GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5080, gli utenti dovranno scaricare e installare i nuovi driver GeForce Game Ready da NVIDIA App o da GeForce.com. Questi driver introducono supporto per tecnologie avanzate, aggiornamenti dei giochi RTX e nuove funzionalità di NVIDIA App. Ecco le principali novità:

DLSS 4 : Le innovazioni AI migliorano la qualità dell'immagine e accelerano le prestazioni. DLSS Multi Frame Generation , combinato con altre tecnologie DLSS, può moltiplicare i frame rate fino a 8 volte sulle GPU GeForce RTX 50 Series.

: Le innovazioni AI migliorano la qualità dell'immagine e accelerano le prestazioni. , combinato con altre tecnologie DLSS, può moltiplicare i frame rate fino a 8 volte sulle GPU GeForce RTX 50 Series. DLSS 4 Overrides : Una nuova funzione di NVIDIA app permette di aggiornare oltre 75 giochi e applicazioni a DLSS 4 con Multi Frame Generation.

: Una nuova funzione di NVIDIA app permette di aggiornare oltre 75 giochi e applicazioni a DLSS 4 con Multi Frame Generation. NVIDIA App: L'ultimo aggiornamento introduce miglioramenti a RTX Video Super Resolution, nuove opzioni per la gestione dei display multipli, supporto per Advanced Optimus e altre ottimizzazioni.

L'ultimo aggiornamento introduce miglioramenti a RTX Video Super Resolution, nuove opzioni per la gestione dei display multipli, supporto per Advanced Optimus e altre ottimizzazioni. NVIDIA Broadcast : Due nuovi effetti basati sull'intelligenza artificiale arricchiscono questa popolare app per streaming e comunicazione.

: Due nuovi effetti basati sull'intelligenza artificiale arricchiscono questa popolare app per streaming e comunicazione. RTX Game Updates : Nuove funzioni come DLSS 4 con Multi Frame Generation, Ray Reconstruction, RTX Mega Geometry, RTX Hair e Neural Radiance Cache saranno disponibili nei prossimi aggiornamenti per Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle™ e Star Wars™ Outlaws.

: Nuove funzioni come DLSS 4 con Multi Frame Generation, Ray Reconstruction, RTX Mega Geometry, RTX Hair e Neural Radiance Cache saranno disponibili nei prossimi aggiornamenti per Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle™ e Star Wars™ Outlaws. NVIDIA Smooth Motion : Un nuovo modello AI basato sui driver garantisce un gameplay più fluido calcolando un fotogramma aggiuntivo tra quelli renderizzati sulle GPU GeForce RTX 50 Series.

: Un nuovo modello AI basato sui driver garantisce un gameplay più fluido calcolando un fotogramma aggiuntivo tra quelli renderizzati sulle GPU GeForce RTX 50 Series. Nuovi Giochi : Preparati per l'uscita di Kingdom Come: Deliverance II e Marvel's Spider-Man 2, entrambi dotati di tecnologie DLSS.

: Preparati per l'uscita di Kingdom Come: Deliverance II e Marvel's Spider-Man 2, entrambi dotati di tecnologie DLSS. Display compatibili con G-SYNC: Aggiunto il supporto per 19 nuovi monitor.

NVIDIA App si conferma un compagno essenziale per gli utenti con GPU NVIDIA su PC e laptop. Oggi vengono rilasciati importanti aggiornamenti che introducono nuove funzionalità avanzate:

NVIDIA DLSS 4 Override : Nei giochi e nelle app che non hanno ancora effettuato l'aggiornamento a DLSS 4 o aggiunto il supporto nativo a DLSS Multi Frame Generation, gli utenti di NVIDIA App possono attivare le override di DLSS 4 per migliorare la qualità dell'immagine su tutte le GPU GeForce RTX, sbloccare DLSS Multi Frame Generation per le GPU GeForce RTX 50 Series e altro ancora. Man mano che verranno rilasciati nuovi giochi e aggiornamenti DLSS e RTX, terremo traccia del supporto per le override da NVIDIA App nell'elenco dei giochi e delle app RTX.

: Nei giochi e nelle app che non hanno ancora effettuato l'aggiornamento a DLSS 4 o aggiunto il supporto nativo a DLSS Multi Frame Generation, gli utenti di NVIDIA App possono attivare le override di DLSS 4 per migliorare la qualità dell'immagine su tutte le GPU GeForce RTX, sbloccare DLSS Multi Frame Generation per le GPU GeForce RTX 50 Series e altro ancora. Man mano che verranno rilasciati nuovi giochi e aggiornamenti DLSS e RTX, terremo traccia del supporto per le override da NVIDIA App nell'elenco dei giochi e delle app RTX. NVIDIA Broadcast New AI Effects: Milioni di persone hanno utilizzato NVIDIA Broadcast App per trasformare uffici e postazioni casalinghe in studi domestici grazie a funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che migliorano la qualità audio e video, senza dover ricorrere a costose attrezzature specializzate. Ora, nella sezione Discover della scheda Home di NVIDIA App o su NVIDIA.com, è possibile scaricare un nuovo aggiornamento di NVIDIA Broadcast che aggiunge due nuovi effetti beta basati sull'AI. Il primo, Studio Voice , migliora la qualità del suono del microfono dell'utente. L'altro, Virtual Key Light , illumina il soggetto per offrire un'illuminazione uniforme, come se una luce chiave fisica definisse la forma e la dimensione dell'individuo. Poiché sfruttano modelli di intelligenza artificiale esigenti, queste nuove funzionalità beta sono consigliate per le videoconferenze o i livestream non di gioco che utilizzano una GPU GeForce RTX 5080 o superiore.

Milioni di persone hanno utilizzato NVIDIA Broadcast App per trasformare uffici e postazioni casalinghe in studi domestici grazie a funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che migliorano la qualità audio e video, senza dover ricorrere a costose attrezzature specializzate. Ora, nella sezione Discover della scheda Home di NVIDIA App o su NVIDIA.com, è possibile scaricare un nuovo aggiornamento di NVIDIA Broadcast che aggiunge due nuovi effetti beta basati sull'AI. Il primo, , migliora la qualità del suono del microfono dell'utente. L'altro, , illumina il soggetto per offrire un'illuminazione uniforme, come se una luce chiave fisica definisse la forma e la dimensione dell'individuo. Poiché sfruttano modelli di intelligenza artificiale esigenti, queste nuove funzionalità beta sono consigliate per le videoconferenze o i livestream non di gioco che utilizzano una GPU GeForce RTX 5080 o superiore. RTX Video Super Resolution HDR Support and Efficiency Boost: Accessibile tramite Sistema > Video nel NVIDIA App, RTX Video utilizza l’AI per migliorare lo streaming video su tutte le GPU GeForce RTX. Nel nuovo aggiornamento di NVIDIA App, VSR è stato aggiornato a un modello AI più efficiente, che utilizza fino al 30% in meno di risorse della GPU con l'impostazione di qualità più elevata, consentendo a un maggior numero di GPU GeForce RTX di abilitarlo. VSR ora esegue anche l'upscaling dei video HDR, quindi se state guardando un video HDR con una risoluzione inferiore a quella del monitor nel browser, questo verrà automaticamente aumentato alla risoluzione nativa del pannello. Abbiamo anche aggiunto una funzione di utilizzo della GPU per RTX Video quando la qualità è impostata su “Auto”.

Accessibile tramite Sistema > Video nel NVIDIA App, RTX Video utilizza l’AI per migliorare lo streaming video su tutte le GPU GeForce RTX. Nel nuovo aggiornamento di NVIDIA App, VSR è stato aggiornato a un modello AI più efficiente, che utilizza fino al 30% in meno di risorse della GPU con l'impostazione di qualità più elevata, consentendo a un maggior numero di GPU GeForce RTX di abilitarlo. VSR ora esegue anche l'upscaling dei video HDR, quindi se state guardando un video HDR con una risoluzione inferiore a quella del monitor nel browser, questo verrà automaticamente aumentato alla risoluzione nativa del pannello. Abbiamo anche aggiunto una funzione di utilizzo della GPU per RTX Video quando la qualità è impostata su “Auto”. Advanced Optimus and Multiple Display Options: il gruppo di sviluppo di NVIDIA App ha convertito, accelerato e modernizzato due ulteriori funzionalità del pannello di controllo NVIDIA in questa nuova release, e altre sono in arrivo in futuro. Advanced Optimus consente a un laptop di passare dinamicamente dall'uso della GPU GeForce a quello della grafica integrata. Quando si eseguono operazioni di base come l'elaborazione di testi, viene utilizzato il processore integrato. Quando si avviano applicazioni o giochi accelerati dalla GPU, Advanced Optimus passa alla GPU GeForce per massimizzare le prestazioni, sfruttare i display ad alta frequenza di aggiornamento e abilitare G-SYNC.

il gruppo di sviluppo di NVIDIA App ha convertito, accelerato e modernizzato due ulteriori funzionalità del pannello di controllo NVIDIA in questa nuova release, e altre sono in arrivo in futuro. Advanced Optimus consente a un laptop di passare dinamicamente dall'uso della GPU GeForce a quello della grafica integrata. Quando si eseguono operazioni di base come l'elaborazione di testi, viene utilizzato il processore integrato. Quando si avviano applicazioni o giochi accelerati dalla GPU, Advanced Optimus passa alla GPU GeForce per massimizzare le prestazioni, sfruttare i display ad alta frequenza di aggiornamento e abilitare G-SYNC. NVIDIA Smooth Motion: NVIDIA Smooth Motion è un nuovo modello di intelligenza artificiale basato sui driver che offre un gameplay più fluido deducendo un fotogramma aggiuntivo fra due fotogrammi renderizzati. Per i giochi senza Frame Generation, NVIDIA Smooth Motion è una nuova opzione per migliorare l'esperienza di gioco sulle GPU GeForce RTX 50 Series.

Prestazioni Potenziate per Creator e Streamer

Le GPU GeForce RTX 5090 e 5080, basate sulla potente architettura NVIDIA Blackwell, portano strumenti intelligenti per creator, streamer, editor video e artisti 3D, migliorando la produttività e accelerando la creazione di contenuti grazie all'intelligenza artificiale.

Ecco le principali novità:

Prestazioni AI potenziate: Dotate di Tensor Core di quinta generazione con supporto FP4, le nuove GPU raddoppiano le performance AI con minori requisiti di VRAM. La RTX 5090 è in grado di generare immagini FLUX.1 [dev] in soli 5 secondi, rispetto ai 15 secondi richiesti dalla RTX 4090 (FP16).

Dotate di Tensor Core di quinta generazione con supporto FP4, le nuove GPU raddoppiano le performance AI con minori requisiti di VRAM. La RTX 5090 è in grado di generare immagini FLUX.1 [dev] in soli 5 secondi, rispetto ai 15 secondi richiesti dalla RTX 4090 (FP16). Rendering 3D più fluido: I core RT di quarta generazione con DLSS 4 offrono un'esperienza di rendering 3D ottimizzata per viewport più rapidi e fluidi.

I core RT di quarta generazione con DLSS 4 offrono un'esperienza di rendering 3D ottimizzata per viewport più rapidi e fluidi. Potenza per l’editing video: La RTX 5080 include due codificatori e due decodificatori per aumentare la produttività nei flussi di lavoro video. La RTX 5090 alza l'asticella con tre codificatori e due decodificatori, riducendo i tempi di esportazione di un terzo rispetto alla generazione precedente.

Da oggi, l'app NVIDIA Broadcast diventa ancora più intelligente grazie a due nuovi effetti AI in beta -StudioVoice e Virtual Key Light - oltre a un’interfaccia utente rinnovata e miglioramenti agli strumenti esistenti per creator e streamer.

Disponibili anche i nuovi driver NVIDIA Studio di gennaio, ottimizzati per le GPU GeForce RTX 5090 e 5080, che sbloccano prestazioni di nuova generazione per editing video, livestreaming e rendering 3D.

NVIDIA DLSS è in arrivo su molti titoli - L’aggiornamento DLSS è in arrivo su Eternal Strands, Orcs Must Die! Deathtrap, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. e molto altro ancoraIl 30 gennaio DLSS si evolve nuovamente con il lancio di DLSS 4, che introduce la tecnologia DLSS Multi Frame Generation per le schede grafiche Desktop e laptop GeForce RTX 50, insieme a miglioramenti per tutte le altre funzionalità DLSS.

MSI presenta le sue NVIDIA GeForce RTX serie 50 - MSI ha presentato le sue versioni custom delle rivoluzionarie schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 50, caratterizzate dai design all'avanguardia come Suprim Liquid, Suprim, Vanguard, Gaming Trio, Ventus e Inspire. Progettate con soluzioni termiche avanzate, la serie è realizzata per soddisfare le esigenze di alte prestazioni delle GPU di nuova generazione, unendo efficienza termica e prestazioni elevate.

MSI svela una nuova lineup di laptop con GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series - Tocca con mano la potenza delle nuove NVIDIA GeForce RTX 50 Series sui più nuovi laptop MSI, tra cui Titan 18 HX Dragon Edition: Norse Myth.MSI, tra i leader mondiali nel mercato dei laptop premium, quest’anno partecipa al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas con una selezione di prodotti pensati per unire design, prestazioni e tecnologia.