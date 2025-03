NVIDIA GDC 2025: Neural Shading, RTX Remix, e NVIDIA ACE

In occasione della Game Developers Conference (GDC), NVIDIA ha annunciato aggiornamenti per le sue tecnologie di rendering neurale RTX, con gli shader neurali in anteprima su Microsoft DirectX ad aprile, il DLSS 4 che supera il traguardo di 100 giochi e applicazioni supportate, il rilascio ufficiale di RTX Remix insieme a una nuova demo giocabile di Half-Life 2 RTX, il NVIDIA RTX Kit che introduce il supporto per Unreal Engine 5, RTX Mega Geometry e RTX Hair, e il debutto dei personaggi di gioco autonomi NVIDIA ACE in due titoli.

Di seguito trovati tutti gli annunci:

NVIDIA and Microsoft Open Next Era of Gaming With Groundbreaking Neural Shading Technology

RTX Kit Arrives in Unreal Engine 5

NVIDIA RTX Remix Officially Released with DLSS 4 and RTX Neural Shaders, Half-Life 2 RTX Playable Demo Available March 18th

Over 100 DLSS 4 with Multi Frame Generation Games & Apps Out Now, More Coming Soon, Including The Half-Life 2 RTX Demo

NVIDIA ACE Autonomous Game Characters Debut This Month In inZOI & NARAKA: BLADEPOINT MOBILE PC VERSION

NVIDIA e Microsoft aprono una nuova era nel gaming con la tecnologia di neural shading

NVIDIA e Microsoft hanno annunciato che il supporto per il neural shading sarà disponibile in anteprima con DirectX ad aprile. Questa innovazione sfrutta la potenza dei Tensor Core IA nelle GPU NVIDIA GeForce RTX all’interno degli shader grafici, trasformando il modo in cui vengono programmati i videogiochi.

Il neural rendering combina intelligenza artificiale e tecniche di rendering tradizionali per aumentare i frame rate, migliorare la qualità visiva e ottimizzare l’uso delle risorse di sistema. L’SDK NVIDIA RTX Neural Shaders permette agli sviluppatori di addestrare dati di gioco e codice shader su un PC RTX AI, accelerando l’elaborazione delle rappresentazioni neurali e dei pesi dei modelli grazie ai Tensor Core. Questo approccio garantisce un rendering in tempo reale più rapido ed efficiente, massimizzando le prestazioni delle tecniche di rendering neurale.

Shawn Hargreaves, Direct3D Dev Manager di Microsoft:"Microsoft introdurrà il supporto per i vettori cooperativi in DirectX e HLSL con un’anteprima ad aprile, aprendo nuove possibilità per la programmazione grafica e abilitando il rendering neurale nell’intero settore dei videogiochi. Sfruttare i Tensor Core su NVIDIA RTX permetterà agli sviluppatori di utilizzare appieno l’RTX Neural Shading, offrendo esperienze più immersive su Windows."

John Spitzer, NVIDIA VP of Developer Technology:"Il rendering neurale rappresenta il futuro della grafica e siamo entusiasti di collaborare con Microsoft per portare l’IA negli shader programmabili di DirectX. Gli sviluppatori potranno sfruttare i Tensor Core integrati nelle GPU GeForce RTX per migliorare realismo e prestazioni, offrendo un nuovo livello di qualità ai giochi su Windows."

Il kit RTX arriva su Unreal Engine 5

Oggi NVIDIA ha rilasciato il supporto di Unreal Engine 5 per RTX Mega Geometry e RTX Hair attraverso NVIDIA RTX Branch di Unreal Engine. RTX Kit è una suite di tecnologie di rendering neurale che combina ray tracing con intelligenza artificiale, consentendo la gestione di scene con geometrie complesse e la creazione di personaggi fotorealistici. Le nuove GPU GeForce RTX serie 50 introducono una svolta nell’accelerazione del ray tracing per capelli e pellicce grazie alla nuova primitiva a sfera lineare (LSS), che sostituisce i tradizionali triangoli con sfere capaci di rappresentare singole ciocche di capelli con maggiore precisione e prestazioni. Questo segna un passo avanti nel rendering di esseri umani digitali in tempo reale.

Al CES, NVIDIA ha presentato le potenzialità del rendering neurale con la demo tecnologica Zorah. Alla GDC, una versione aggiornata della demo Zorah, realizzata con Unreal Engine 5 metterà in mostra gli ultimi progressi, integrando RTX Mega Geometry, RTX Hair, ReSTIR Path Tracing e ReSTIR Direct Illumination.

NVIDIA RTX Remix debutta ufficialmente con DLSS 4 e RTX Neural Shaders, la demo giocabile di Half-Life 2 RTX arriva il 18 marzo

Un anno fa, NVIDIA ha rilasciato RTX Remix in versione Open Beta, una rivoluzionaria piattaforma di modding che consente di rimasterizzare i giochi classici con RTX. La nuova versione introduce DLSS 4 con Multi Frame Generation, avanzate tecniche di RTX Neural Rendering e miglioramenti richiesti dalla community, offrendo ai modder strumenti per creare rimasterizzazioni con qualità visiva superiore e frame rate più elevati.

Per dimostrare le potenzialità di RTX Remix e delle più recenti innovazioni RTX, Half-Life 2 RTX sarà disponibile in versione demo gratuita su Steam dal 18 marzo per tutti i possessori del gioco. Realizzato da quattro dei migliori team di modding di Half-Life 2 riuniti sotto Orbifold Studios, Half-Life 2 RTX presenta ray tracing completo, asset rimasterizzati, DLSS 4, Reflex, RTX Neural Radiance Cache, RTX Skin e RTX Volumetrics, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti.

Oltre 100 giochi e app con DLSS 4 e Multi Frame Generation sono già disponibili, altri arriveranno presto, tra cui la demo di Half-Life 2 RTX

Lanciato con le GPU GeForce RTX serie 50, DLSS 4 ha già superato i 100 giochi e applicazioni supportati, grazie a una rapida adozione da parte degli sviluppatori. Questo traguardo è stato raggiunto con due anni di anticipo rispetto a DLSS 3, rendendolo la tecnologia di gioco NVIDIA più rapidamente diffusa di sempre.

DLSS 4 introduce Multi Frame Generation, una tecnologia basata su intelligenza artificiale che genera fino a tre fotogrammi aggiuntivi per ogni fotogramma tradizionale, aumentando il frame rate fino a otto volte rispetto al rendering convenzionale. Questo incremento delle prestazioni consente ai giocatori su GPU e laptop GeForce RTX serie 50 di godere di immagini eccezionali a risoluzioni elevate e frame rate incredibilmente fluidi.

Oltre ai titoli già disponibili, nuovi giochi come Lost Soul Aside, Mecha BREAK, Phantom Blade Zero, Stellar Blade, Tides of Annihilation e Wild Assault verranno lanciati con DLSS 4, offrendo agli utenti GeForce RTX un’esperienza di gioco senza compromessi.

I personaggi autonomi NVIDIA ACE debuttano in inZOI e NARAKA: BLADEPOINT

Dopo la presentazione all'inizio dell'anno, i personaggi autonomi basati su intelligenza artificiale di NVIDIA ACE fanno il loro debutto alla fine di questo mese in inZOI e NARAKA: BLADEPOINT, aprendo nuove possibilità di gioco con NPC intelligenti e compagni di squadra evoluti.

Nel simulatore di vita inZOI, i giocatori possono personalizzare gli NPC "Smart Zoi", impostando obiettivi di vita che guidano il loro comportamento e le interazioni tramite IA. In NARAKA: BLADEPOINT, i compagni di squadra basati su NVIDIA ACE assistono i giocatori in combattimento, nella ricerca di bottini e nella conquista della vittoria.

Le tecnologie NVIDIA ACE continuano a evolversi con nuovi modelli di linguaggio visivo e audio, miglioramenti nell’animazione facciale e strumenti avanzati per lo sviluppo, tra cui aggiornati plugin ACE per Maya e Unreal Engine.

Due giochi in arrivo sfrutteranno queste innovazioni: Black Vultures: Prey of Greed integrerà i modelli di linguaggio e parlato NVIDIA ACE, mentre Fate Trigger adotterà NVIDIA ACE Audio2Face-3D per animazioni facciali realistiche

Zhipeng Hu, Head of Thunder Fire BU, SVP di NetEase Corp

"NVIDIA permette agli sviluppatori di giochi di superare i confini previsti grazie alla tecnologia AI. NVIDIA ACE in NARAKA: BLADEPOINT MOBILE PC VERSION ci consente di creare compagni di squadra autonomi basati su AI che operano localmente sul dispositivo e assistono naturalmente il giocatore nelle sue epiche battaglie."

