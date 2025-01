eFootball x Captain Tsubasa Volume 2 inizia oggi

Sbloccate le carte in edizione speciale di Neymar Jr. e Lionel Messi illustrate da Yoichi Takahashi, e partecipate all’eFootball™ Championship 2025!

Konami annuncia eFootball x Captain Tsubasa Collaboration Volume 2. L'ultimo aggiornamento include nuovi bonus log in, tra cui le carte in edizione speciale di Neymar Jr. e Lionel Messi illustrate dal creatore di “Captain Tsubasa” Yoichi Takahashi.

Disponibili, inoltre, carte epiche crossover tra i personaggi di “Capitan Tsubasa” e calciatori leggendari, celebri per la loro genialità in attacco.

Michel Platini x Elle Sid Pierre

Eric Cantona x Louis Napoleon

Diego Forlán x Ramon Victorino

KONAMI inaugura l'“eFootball™ Championship 2025”, torneo di qualificazione in-game per l'eFootball™ Championship 2025 Open.

L'“Open” è il turno di qualificazione per “eFootball™ Championship 2025”, torneo ufficiale eSports a cui possono partecipare tutti i giocatori e che ha visto scendere in campo nella scorsa stagione oltre 39 milioni di utenti. Vincendo l'“Open” potrete competere per il titolo di Campione del Mondo alle “eFootball™ Championship 2025 World Finals”, che si terranno nell'estate 2025.

Il primo round si svolgerà come parte del Challenge Event dal 30 gennaio al 6 febbraio.

I giocatori che effettueranno l'accesso durante la campagna celebrativa riceveranno un Item Selector, che potrà essere scambiato con tre programmi di allenamento in-game. Partecipando agli eventi PVP e Challenge, i giocatori potranno sbloccare fino a 40.000GP, due programmi Skill Training, un Booster Token casuale e due Position Training.

Durante il Round 1, i giocatori potranno guadagnare, in base al numero di punti ottenuti, fino a un massimo di 100 monete eFootball™, 1.000 punti eFootball™ e 100.000GP.

