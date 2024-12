FIFAe World Cup 2024 featuring eFootball ha incoronato i suoi primi Campioni

KONAMI annuncia i vincitori della prima edizione della FIFAe World Cup 2024 featuring eFootball. Dopo quattro giorni di spettacolari partite eSports alla SEF Arena di BLVD Riyadh City, Arabia Saudita, sono stati incoronati i nuovi campioni. Malesia (mobile) e Indonesia (console) si sono assicurati un posto nella storia della FIFAe come primi campioni in assoluto di questo nuova competizione eSports.

I rappresentanti di 16 Paesi per la Divisione Mobile e di 18 Paesi per la Divisione Console si sono scontrati in un'epica resa dei conti per decretare i campioni FIFAe World Cup 2024 featuring eFootball. Minbappe dalla Malesia ha ottenuto la corona della divisione Mobile, superando AN10_Tienes del Marocco in un'emozionante finale. La competizione uno contro uno è stata storica, per la prima volta in assoluto la FIFAe World Cup ha coinvolto un titolo mobile.Nella divisione Console della FIFAe World Cup 2024™ featuring eFootball™, l'Indonesia, rappresentata da akbarpaudie, BINONGBOYS, SHNKS-ELGA e GARUDAFRANC, ha conquistato l'ambito trofeo. Hanno superato avversari impegnativi, fino a disputare un'intensa finale contro il Brasile, dimostrando incredibili abilità tattiche e un impeccabile lavoro di squadra che è valso loro il titolo di Campioni del Mondo FIFAe.I tifosi possono rivivere i momenti più emozionanti della finale. Accedendo alla pagina di visualizzazione all’interno di eFootball, i giocatori potranno anche riscattare premi in-game, disponibili fino a giovedì 19 dicembre.

Commento dei vincitori

Minbappe, vincitore della divisione Mobile, ha commentato: “Sono riuscito a vincere grazie ai miei compagni di squadra, alla mia famiglia e a tutti i membri della Football Association of Malaysia. Sono molto grato a tutti loro. E sono anche grato a tutti coloro che hanno tenuto a battesimo la FIFAe World Cup 2024”.

BINONGBOYS, SHNKS-ELGA, akbarpaudie, vincitori della divisione Console, hanno dichiarato: “Abbiamo dato il massimo per conquistare il titolo di campioni del mondo FIFAe World Cup 2024, ed è molto speciale per noi averlo ottenuto. Vorremmo ringraziare tutti i tifosi indonesiani, i compagni di squadra e gli allenatori”.

