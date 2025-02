Lamine Yamal Official Ambassador di eFootball

Disponibile un trailer speciale per commemorare la nomina ad ambasciatore!

KONAMI) è orgogliosa di annunciare che l'astro nascente del calcio Lamine Yamal si è unito ufficialmente al roster di eFootball™ come brand ambassador. La stella dell'FC Barcelona e della nazionale spagnola collaborerà con KONAMI per avvicinare i fan al calcio attraverso esclusivi contenuti in-game, promozioni e molto altro ancora.Disponibile un trailer speciale per commemorare la nomina ad ambasciatore!

A soli 17 anni, Yamal è già entrato nella storia come uno dei più giovani e promettenti talenti del panorama calcistico internazionale. Le sue incredibili capacità, la sua visione e la sua passione per il gioco si allineano perfettamente con la missione di eFootball™ di offrire un'esperienza calcistica autentica e coinvolgente ai fan di tutto il mondo.

Per celebrare questa entusiasmante partnership, KONAMI ha pubblicato uno speciale trailer che mostra il viaggio di Yamal e i suoi propositi come ambasciatore di eFootball™. Il video presenta una sessione di domande e risposte in cui la giovane star parla dei suoi hobby, dei suoi calciatori preferiti e dei film che più lo appassionano, il tutto impreziosito dai commenti della leggenda del calcio Neymar sul potenziale di Yamal.

La partnership segna un altro passo nell'impegno di KONAMI a migliorare l'esperienza eFootball™ portando nel gioco le stelle più grandi e brillanti di questo sport. I fan possono contare su nuovi aggiornamenti dedicati a Yamal e altre interessanti collaborazioni.

Con l'ingresso di Yamal, eFootball™ introdurrà nuovi contenuti in-game, tra cui calciatori esclusivi con la nuovissima abilità “Acceleration Burst”, che consentirà un controllo preciso della velocità durante i dribbling.

Nuovi giocatori disponibili:

Epic: Lamine Yamal

Big Time: Neymar Jr.

Epic: Takefusa Kubo

Carnival Campaign – Guadagna monete eFootball™ gratuite e premi esclusivi!Per celebrare questa occasione speciale, KONAMI lancia la Carnival Campaign, durante la quale i giocatori potranno guadagnare monete eFootball™ gratuite e premi in-game esclusivi.

Dettagli della campagna:

Obiettivo della campagna: I giocatori che effettueranno il login durante il periodo dell'evento potranno guadagnare fino a 500 monete eFootball™.

Speciali Bonus Login: i giocatori che effettueranno il login riceveranno un'uniforme a tema carnevale in edizione limitata.

Challenge Event: Completando l’evento i giocatori riceveranno un booster casuale e 20.000 EXP.

