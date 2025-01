Radja Nainggolan torna libero dopo l'arresto: Mi concentro sul calcio, voglio ritrovare serenità

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, è stato arrestato il 27 gennaio 2025 in Belgio con l'accusa di partecipazione a un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico internazionale di cocaina. L'operazione, condotta dalla polizia federale belga, ha portato a 30 perquisizioni nelle province di Anversa e Bruxelles, con il sequestro di 2,7 kg di cocaina, armi da fuoco, gioielli, oro e 370.000 euro in contanti.

Nainggolan, attualmente in forza al KSC Lokeren-Temse, è stato rilasciato su cauzione dopo l'interrogatorio. I suoi legali, Omar e Mounir Souidi, hanno dichiarato che il giocatore non è stato interrogato riguardo al traffico di droga, ma sulle somme di denaro che avrebbe consegnato ad altre persone. Hanno inoltre sottolineato che Nainggolan nega fermamente qualsiasi coinvolgimento in attività criminali.

Dopo il rilascio, il calciatore ha espresso gratitudine verso la famiglia, gli amici, il club e i tifosi per il supporto ricevuto durante questo periodo difficile. Ha dichiarato l'intenzione di concentrarsi completamente sul calcio e di ritrovare la serenità, chiedendo il rispetto della sua privacy e affermando che non rilascerà interviste sul caso.

Il KSC Lokeren-Temse ha confermato l'assenza di Nainggolan agli allenamenti del 27 gennaio, sottolineando il rispetto per la presunzione di innocenza e l'importanza di concentrarsi sulle prossime partite.

Nainggolan, 36 anni, è noto per la sua carriera in club come Roma e Inter, oltre che per le 30 presenze con la nazionale belga. Recentemente aveva firmato con il Lokeren-Temse, segnando un gol spettacolare al debutto.

Le indagini sul traffico di cocaina attraverso il porto di Anversa proseguono, con 15 persone arrestate finora. Le autorità belghe mantengono il riserbo sull'inchiesta, rispettando la presunzione di innocenza degli indagati.

Radja Nainggolan arrestato in Belgio per traffico internazionale di cocaina - Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, è stato arrestato questa mattina in Belgio nell'ambito di un'indagine sul traffico internazionale di cocaina. Secondo quanto riportato dai media locali, l'inchiesta riguarda l'importazione di cocaina dal Sud America al porto di Anversa e la successiva distribuzione in Belgio.