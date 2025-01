Radja Nainggolan arrestato in Belgio per traffico internazionale di cocaina

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, è stato arrestato questa mattina in Belgio nell'ambito di un'indagine sul traffico internazionale di cocaina. Secondo quanto riportato dai media locali, l'inchiesta riguarda l'importazione di cocaina dal Sud America al porto di Anversa e la successiva distribuzione in Belgio.

La polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha eseguito una trentina di perquisizioni tra Anversa e Bruxelles, sequestrando beni tra cui l'auto di Nainggolan. La Procura di Bruxelles ha confermato l'arresto, specificando che gli interrogatori sono in corso e che, nel rispetto della presunzione di innocenza, non verranno forniti ulteriori dettagli al momento.

Nainggolan, 36 anni, aveva recentemente firmato con il Lokeren-Temse, squadra della seconda divisione belga, segnando un gol direttamente da calcio d'angolo nel suo debutto. Il club non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto.