Difesa della Juventus sorpresa da un pallonetto del Benfica: analisi del gol subito

Durante la sfida di Champions League tra Juventus e Benfica, la difesa bianconera è stata colta di sorpresa da un'azione avversaria culminata in un gol. Il Benfica ha sfruttato una "palla sopra", un passaggio a parabola destinato a superare la linea difensiva, per mettere in difficoltà la retroguardia juventina. Il terzino destro Bah ha effettuato un cross che ha scavalcato la difesa, trovando l'attaccante Pavlidis al centro dell'area. Pavlidis, approfittando di un posizionamento non ottimale dei difensori centrali, ha controllato il pallone e battuto il portiere Perin, portando in vantaggio la squadra lusitana.

Una disattenzione nella disposizione difensiva della Juventus. Al momento del passaggio di Bah, cinque difensori bianconeri erano allineati, con altri due leggermente arretrati. Nonostante la superiorità numerica, la difesa non è riuscita a intercettare il cross né a contrastare efficacemente Pavlidis, che ha trovato spazio tra le linee per concludere a rete.

L'assenza di Kalulu, uscito per un problema muscolare poco prima dell'azione, potrebbe aver contribuito alla mancanza di coordinazione difensiva. La sua sostituzione con Locatelli non ha garantito la stessa copertura, lasciando spazi che il Benfica ha saputo sfruttare.

Pavlidis si è confermato un attaccante efficace, segnando il suo quinto gol stagionale in Champions League, il quarto nei primi trenta minuti di gioco. La Juventus dovrà rivedere le proprie strategie difensive per evitare simili situazioni in futuro e migliorare la comunicazione tra i reparti, soprattutto in occasione di cambi forzati come l'uscita di Kalulu.

Juventus punta agli ottavi di Champions League: le combinazioni per la qualificazione - Oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, la Juventus ospiterà il Benfica all'Allianz Stadium nell'ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Attualmente, i bianconeri occupano il 17º posto in classifica con 12 punti, posizione che garantisce l'accesso ai playoff.

Juventus, Thiago Motta a rischio esonero: contatti con Xavi Hernandez per la panchina - Secondo un'indiscrezione riportata da L'Equipe, la Juventus starebbe valutando un possibile cambio di guida tecnica, con Thiago Motta a rischio esonero. La dirigenza bianconera avrebbe avviato contatti esplorativi con Xavi Hernandez, attualmente senza panchina dopo l'esperienza al Barcellona, dove ha vinto Liga e Supercoppa spagnola nel 2023.

Napoli-Juventus 2-1: Anguissa e Lukaku trascinano gli azzurri alla rimonta al Maradona - Il Napoli guidato da Antonio Conte supera in rimonta la Juventus 2-1 allo stadio Maradona nella gara valida per la 22ª giornata di Serie A. Dopo il vantaggio iniziale del nuovo acquisto bianconero Kolo Muani, gli azzurri ribaltano il risultato con un colpo di testa di Anguissa e un rigore trasformato da Lukaku, portandosi a 53 punti in classifica, a +6 sull'Inter, che però ha due partite in meno.