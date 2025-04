Chiara Ferragni, smentita la vendita del suo attico a Milano

L'attico di Chiara Ferragni a Milano non è stato messo in vendita. A confermarlo è una nota ufficiale del suo ufficio stampa, che ha smentito le indiscrezioni diffuse da alcuni media. L’immobile, acquistato quando l’imprenditrice era ancora sposata con Fedez, si trova nel complesso delle Residenze Libeskind, progettato dall’architetto Daniel Libeskind, a pochi passi da City Life. "In qualità di ufficio stampa della Sig.ra Chiara Ferragni si precisa che la casa di sua proprietà non è in vendita", si legge nella comunicazione. L’attico si sviluppa su due piani e rappresenta una delle abitazioni di lusso più esclusive della zona.

