Anticipazioni Grande Fratello: stasera nuova eliminazione e ritorno di Luca Calvani

Questa sera, giovedì 30 gennaio 2025, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una nuova puntata condotta da Alfonso Signorini. Dopo l'eliminazione di Luca Calvani nella scorsa puntata, uno tra Amanda Lecciso, Helena Prestes, Eva Grimaldi, Ilaria Galassi, Bernardo Cherubini e Chiara Cainelli dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Il pubblico deciderà chi salvare attraverso il televoto.

Secondo i sondaggi, Helena Prestes sembra essere la favorita del pubblico, mentre Bernardo Cherubini risulta il più a rischio eliminazione.

Inoltre, la puntata vedrà il ritorno di Luca Calvani, che rientrerà nella Casa per un confronto con gli ex compagni di gioco.

Appuntamento alle 21:30 su Canale 5 per scoprire chi lascerà la Casa e assistere agli sviluppi delle dinamiche tra i concorrenti.

