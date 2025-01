Dazi USA di Trump: Impatto sul Made in Italy e sull'Export Italiano da 68 Miliardi di Euro

L'introduzione di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump potrebbe avere conseguenze significative sul Made in Italy, considerando che gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato di destinazione per l'export italiano. Nel 2024, le esportazioni italiane verso gli USA hanno raggiunto i 68,2 miliardi di euro, pari al 10,7% dell'export totale, mentre le importazioni dagli USA sono state di 29,3 miliardi di euro, con un saldo positivo di 38,9 miliardi di euro.

Possibili Costi dei Dazi per l'Italia

Secondo stime di Prometeia, i nuovi dazi potrebbero comportare costi aggiuntivi per l'Italia tra i 4 e i 7 miliardi di euro. Tuttavia, l'apprezzamento del dollaro sull'euro potrebbe compensare parzialmente questi costi, rendendo i prodotti italiani più competitivi sul mercato americano. Inoltre, le aziende americane stanno aumentando le scorte di merci italiane per tutelarsi dall'introduzione dei dazi, il che potrebbe avere effetti positivi sull'export italiano nel breve termine.

Effetti a Cascata sull'Economia Italiana ed Europea

L'introduzione dei dazi potrebbe avere un effetto domino sull'economia italiana, influenzando anche paesi fortemente interconnessi come la Germania, già sotto pressione economica. Inoltre, la risposta della Cina alle misure protezionistiche statunitensi potrebbe creare ulteriori incertezze nel commercio globale, con potenziali ripercussioni sulle esportazioni italiane.

Settori Italiani più Esportati negli USA

I principali prodotti italiani esportati negli Stati Uniti includono macchinari e apparecchiature, mezzi di trasporto e articoli farmaceutici, tutti settori ad alta specializzazione. È improbabile che gli USA possano sostituire rapidamente queste forniture con produzioni interne, data la complessità e la qualità dei prodotti italiani.

L'implementazione dei dazi USA sul Made in Italy presenta sia sfide che opportunità. Mentre i costi aggiuntivi potrebbero penalizzare alcune esportazioni, fattori come l'apprezzamento del dollaro e la difficoltà degli USA nel sostituire prodotti altamente specializzati potrebbero mitigare gli effetti negativi. È essenziale monitorare attentamente l'evoluzione delle politiche commerciali e adottare strategie flessibili per mantenere la competitività del Made in Italy sul mercato americano.

