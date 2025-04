Trump a Roma per i funerali del Papa e incontro con Zelensky

Donald Trump ha lasciato Roma dopo una missione di poco più di 12 ore. Arrivato nella Capitale alle 23 del 25 aprile, il presidente degli Stati Uniti ha partecipato oggi ai funerali di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. Accompagnato dalla moglie Melania, Trump ha anche incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima della cerimonia funebre. Secondo la Casa Bianca, il colloquio è stato "molto produttivo", mentre Kiev ha parlato di un incontro "costruttivo", con la presenza anche del presidente francese Emmanuel Macron e del premier britannico Keir Starmer. Trump ha avuto un breve colloquio anche con la premier Giorgia Meloni.

La giornata è iniziata attorno alle 9.15, con la partenza della delegazione americana da Villa Taverna. Alle 9.40 Trump è entrato nella Basilica di San Pietro, rendendo omaggio al feretro del Pontefice insieme alla first lady. I leader sono arrivati progressivamente in piazza San Pietro, ma Trump si è presentato solo alle 10, seguito da Macron e Zelensky. L'incontro con Zelensky è stato confermato subito dopo dal portavoce ucraino Serguii Nykyforov e dalla Casa Bianca.

Durante le esequie, Trump ha avuto anche un breve colloquio con il cancelliere uscente tedesco Olaf Scholz all'interno della basilica, ha stretto la mano della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e ha scambiato il segno della pace con il presidente finlandese Alexander Stubb e con Macron. Al termine della cerimonia, le delegazioni americana e ucraina sono state tra le prime a lasciare San Pietro.

