Donald Trump a Roma per i funerali di Papa Francesco: atterrato a Fiumicino, soggiorno a Villa Taverna

Donald Trump è arrivato a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. L'Air Force One è atterrato all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci alle 22.54. Il tycoon, indossando una cravatta blu, è sceso dall'aereo insieme alla first lady Melania Trump.

Trump ha dichiarato che incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, senza confermare altri incontri durante la permanenza nella capitale: "Incontrerò alcune persone a Roma, sì... Un po' rapidamente. È un po' irrispettoso avere incontri quando si è al funerale di un Papa, dicono. Quindi, parlerò con la gente, vedrò molta gente". Ha aggiunto di non essere a conoscenza della presenza dell'ex presidente Joe Biden e di non considerare prioritario un colloquio con lui.

Dopo l'atterraggio, il corteo presidenziale si è diretto a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano, dove Trump e la moglie soggiorneranno.

Secondo il programma, domani mattina Trump e Melania raggiungeranno San Pietro intorno alle 9.30 per partecipare alla cerimonia funebre, che inizierà alle 10. Terminato il rito, il presidente e la first lady lasceranno il Vaticano alle 12.50 e ripartiranno da Fiumicino alle 13.30 a bordo dell'Air Force One, diretto all'aeroporto di Newark. Sono attesi al Trump National Golf Club Bedminster alle 17.40 ora locale. Domani Melania compirà 55 anni.

