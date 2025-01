Champions League, montepremi record: quanto guadagnano le squadre italiane

Le squadre italiane sono pronte a scendere in campo per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, con Inter e Milan che lottano per entrare tra le prime otto, mentre Atalanta e Juventus sperano ancora di qualificarsi. Bologna, già eliminato, non ha più speranze di avanzare. Oltre all'orgoglio sportivo, le squadre puntano anche ai ricchi premi UEFA, mai così alti grazie al nuovo format a 36 squadre e al fatturato di quasi 4 miliardi di euro. Il montepremi totale è di 2,5 miliardi, da suddividere in base ai risultati sportivi delle squadre.

Ogni squadra che si qualifica agli ottavi di finale riceve una quota fissa di 18,6 milioni di euro, a cui si aggiungono premi per i risultati ottenuti, il posizionamento in classifica e il ranking storico. A influire sul guadagno è anche il market pool, che dipende dal valore di mercato del Paese di provenienza.

L’Inter è la più ricca delle italiane, con un guadagno totale che potrebbe arrivare a 85 milioni di euro, grazie al posizionamento in quarta posizione e ai risultati sportivi. Il Milan, invece, può guadagnare circa 73 milioni, con il suo market pool più basso rispetto all'Inter. L’Atalanta, grazie a un buon ranking storico e market pool, potrebbe incassare circa 77 milioni, con un eventuale guadagno superiore a 79 milioni in caso di vittoria contro il Barcellona. La Juventus, attualmente al 17° posto, non raggiungerà gli 11 milioni degli ottavi ma potrebbe arrivare a 76 milioni se riuscisse a rimanere tra le prime otto. Il Bologna, nonostante l'eliminazione, guadagnerà circa 30 milioni, con un possibile incremento a 32 in caso di vittoria contro lo Sporting Lisbona.

PlayStation crea un campo da gioco ibrido tra NBA e Champions League a Parigi - PlayStation crea un campo da gioco ibrido tra NBA e Champions League a Parigi, ispirato al controller DualSense Sony Interactive Entertainment (SIE), società madre di PlayStation® e partner ufficiale di NBA e UEFA Champions League, ha riunito entrambe le organizzazioni sportive, lo scorso 25 gennaio, per un evento indimenticabile, che ha combinato calcio e basket.

Milan in cerca degli ottavi di Champions League: le combinazioni decisive - Il Milan si prepara ad affrontare la Dinamo Zagabria nell'ultima giornata della fase a girone unico di Champions League, con l'obiettivo di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Attualmente al sesto posto con 15 punti e una differenza reti di +4, i rossoneri hanno il destino nelle proprie mani.

Juventus punta agli ottavi di Champions League: le combinazioni per la qualificazione - Oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, la Juventus ospiterà il Benfica all'Allianz Stadium nell'ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Attualmente, i bianconeri occupano il 17º posto in classifica con 12 punti, posizione che garantisce l'accesso ai playoff.