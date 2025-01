PGA TOUR 2K25 MyCAREER e MyPLAYER

Perfeziona il tuo swing e diventa una leggenda del golf con gli aggiornamenti di PGA TOUR 2K25 MyCAREER e MyPLAYER

L'ineguagliabile esperienza di gioco del golf è caratterizzata dai nuovi sistemi di progressione EvoSwing e MyPLAYER e da molteplici opzioni di personalizzazione.

2K ha annunciato oggi le novità in arrivo in PGA TOUR® 2K25 MyCAREER e MyPLAYER, tra le quali importanti aggiornamenti ai sistemi di personalizzazione e progressione di MyPLAYER, tre Campionati Major e il debutto del nuovissimo sistema EvoSwing, che offre l'esperienza videoludica di golf più accessibile e autentica di sempre.

Sia MyPLAYER che MyCAREER tornano con una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui:

Personalizzazione Ampliata di MyPLAYER : l'esperienza MyPLAYER più personalizzabile di sempre, con la possibilità di cambiare i tipi di corporatura e le altezze e di scegliere tra quattro modelli di testa per ogni tipologia di corpo. I giocatori potranno ora creare molteplici modelli MyPLAYER, il numero di acconciature, le opzioni del viso e della pelle sono aumentate ed è inoltre disponibile una maggiore varietà di tonalità della pelle. I giocatori potranno inoltre scegliere tra cinque archetipi: Colosso, Analista, Acrobata, Custode del green e Artista. Ogni archetipo ha caratteristiche iniziali che riflettono uno specifico stile di gioco, tra cui lo swing di base e le meccaniche di putting del giocatore. I giocatori possono perfezionare ulteriormente le loro creazioni MyPLAYER attraverso il rinnovato sistema di abilità, che ora dispone di alberi di abilità dedicati per i seguenti tipi di colpi: Tee, Approccio, Recupero, Bunker e Green;

: l'esperienza MyPLAYER più personalizzabile di sempre, con la possibilità di cambiare i tipi di corporatura e le altezze e di scegliere tra quattro modelli di testa per ogni tipologia di corpo. I giocatori potranno ora creare molteplici modelli MyPLAYER, il numero di acconciature, le opzioni del viso e della pelle sono aumentate ed è inoltre disponibile una maggiore varietà di tonalità della pelle. I giocatori potranno inoltre scegliere tra cinque archetipi: Colosso, Analista, Acrobata, Custode del green e Artista. Ogni archetipo ha caratteristiche iniziali che riflettono uno specifico stile di gioco, tra cui lo swing di base e le meccaniche di putting del giocatore. I giocatori possono perfezionare ulteriormente le loro creazioni MyPLAYER attraverso il rinnovato sistema di abilità, che ora dispone di alberi di abilità dedicati per i seguenti tipi di colpi: Tee, Approccio, Recupero, Bunker e Green; Avanzamento Equipaggiamento: PGA TOUR 2K25 introduce un nuovissimo sistema che usa fitting, palle consumabili, Gettoni LIV? ed Evo-Tool per migliorare le prestazioni

dell'equipaggiamento. Questo nuovo sistema evolve per permettere ai giocatori di modellare il loro equipaggiamento e migliorare il loro stile di gioco, man mano che un giocatore usa un pezzo di equipaggiamento questo sale di livello. Questo vale sia per le mazze che per le palline, anche se differiscono leggermente per il tipo di potenziamento. I giocatori possono anche utilizzare i gettoni per aumento livello, che possono essere guadagnati o acquistati;

Giri di MyCAREER : In MyCAREER, i giocatori possono scegliere di iniziare il loro percorso dalla Q-School, nel Korn Ferry Tour o di entrare direttamente nel PGA TOUR, con l'obiettivo di arrivare tra i primi 70 e guadagnarsi un posto ai playoff per competere per l'ambita FedEx Cup. Sono state introdotte due nuove opzioni per giocare i round di MyCAREER in un arco di tempo più breve: Giri dinamici e Simulazione interattiva. In Giri dinamici, viene scelta solo una sezione del campo per giocare, in modo che i giocatori possano completare rapidamente i round, mentre con Simulazione Interattiva, i giocatori possono entrare e uscire da un round in qualsiasi momento per scegliere le buche che desiderano giocare;

: In MyCAREER, i giocatori possono scegliere di iniziare il loro percorso dalla Q-School, nel Korn Ferry Tour o di entrare direttamente nel PGA TOUR, con l'obiettivo di arrivare tra i primi 70 e guadagnarsi un posto ai playoff per competere per l'ambita FedEx Cup. Sono state introdotte due nuove opzioni per giocare i round di MyCAREER in un arco di tempo più breve: Giri dinamici e Simulazione interattiva. In Giri dinamici, viene scelta solo una sezione del campo per giocare, in modo che i giocatori possano completare rapidamente i round, mentre con Simulazione Interattiva, i giocatori possono entrare e uscire da un round in qualsiasi momento per scegliere le buche che desiderano giocare; EvoSwing: Il realismo è aumentato con il nuovissimo sistema EvoSwing sia per la levetta Swing che per 3-Click Swing. Che si tratti di un nuovo giocatore o di un veterano, EvoSwing migliora il ritmo e la destrezza del giocatore per simulare meglio la sensazione di impugnare una mazza da golf quando si usa lo Swing Stick, mentre con il 3-Click Swing i giocatori possono godere di una simulazione migliorata usando le visuali per colpire il loro colpo;

Swing Perfetto : Per offrire l'esperienza di golf più accessibile a tutti, i giocatori possono provare la nuovissima impostazione di difficoltà Swing Perfetto, che riduce l'impatto materiale dei fattori esterni sullo swing. I nuovi giocatori possono così abituarsi alla complessità del gioco del golf e questa è una valida opzione per facilitare l’esperienza e lavorare sul proprio “swing perfetto”. I giocatori esperti che desiderano semplicemente godersi un'esperienza rilassante prima di lanciarsi in alcune delle modalità più competitive possono trovare in Swing Perfetto un'ottima opzione;

: Per offrire l'esperienza di golf più accessibile a tutti, i giocatori possono provare la nuovissima impostazione di difficoltà Swing Perfetto, che riduce l'impatto materiale dei fattori esterni sullo swing. I nuovi giocatori possono così abituarsi alla complessità del gioco del golf e questa è una valida opzione per facilitare l’esperienza e lavorare sul proprio “swing perfetto”. I giocatori esperti che desiderano semplicemente godersi un'esperienza rilassante prima di lanciarsi in alcune delle modalità più competitive possono trovare in Swing Perfetto un'ottima opzione; Campionati Major: I giocatori potranno cimentarsi in tre dei tornei Major della stagione 2025: PGA Championship, U.S. Open e Open Championship.

PGA TOUR 2K25: è arrivato il trailer - Il trailer di gioco di PGA TOUR 2K25 mostra la grafica aggiornata, il sistema EvoSwing e le molteplici possibilità di personalizzazione. Un nuovo entusiasmante video mostra i filmati di PGA Championship, U.S. Open, The Open, Matchmaking Classificato, avanzamento in MyCAREER e gli Alberi delle Abilità.

PGA TOUR 2K25 a breve sui più grandi palcoscenici del golf - 2K e HB Studios invitano i giocatori a unirsi agli atleti di copertina Tiger Woods, Matt Fitzpatrick e Max Homa per un round al THE PLAYERS Championship e al PGA Championship, U.S. Open e The Open debuttano per la prima volta nel franchise. Il nuovo trailer è online su YouTube: https://www.