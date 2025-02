PGA TOUR 2K25 da oggi disponibile in tutto il mondo

Iconiche star di copertina come Tiger Woods, Max Homa e Matt Fitzpatrick, grafica aggiornata, gameplay e funzionalità personalizzate offrono l'esperienza definitiva "Next Round, Best Round"

Oggi, 2K ha annunciato che PGA TOUR 2K25, il nuovo capitolo della saga di simulazione golfistica sviluppata da HB Studios, è disponibile in tutto il mondo su Xbox Series X|S, PlayStation5 e PC tramite Steam. I giocatori possono accedere al tee box e tentare il loro colpo migliore per conquistare la gloria grazie a numerosi miglioramenti apportati al franchise, tra cui una grafica perfezionata e l'introduzione del nuovo sistema EvoSwing, che offre una serie di nuovi tipi di colpi, traiettorie di volo della pallina, fisica del rotolamento e miglioramenti visivi. La nuova modalità Swing Perfetto offre ai giocatori principianti un'esperienza più semplice e intuitiva, mentre ai giocatori esperti assicura una partita più rilassante. PGA TOUR 2K MyPLAYER e MyCAREER offrono l'esperienza più coinvolgente e personalizzabile di sempre, il Progettista di campi, elemento distintivo del franchise, porta nuovi strumenti che permettono ai giocatori maggiore libertà nel creare i propri campi da sogno e nel condividerli con la community.

TRAILER (https://youtu.be/aWqLd4LvM_s)

"Abbiamo raggiunto una tappa importante nell'evoluzione del franchise con PGA TOUR 2K25", ha dichiarato Dennis Ceccarelli, Senior Vice President e General Manager, Sports di 2K. "I giocatori se ne accorgeranno non appena metteranno piede sul tee box digitale: precisione grazie al sistema EvoSwing, semplicità data dalla modalità Swing Perfetto e profondità dei nostri nuovissimi sistemi di progressione. Con un realismo potenziato, un gameplay affinato e tre Campionati Major, PGA TOUR 2K25 offre l'esperienza di golf più coinvolgente e gratificante mai realizzata."

PGA TOUR 2K25 presenta una serie di nuove funzionalità e miglioramenti basati sulle modalità più amate dai fan:

EvoSwing : Il realismo è aumentato con il nuovissimo sistema EvoSwing sia con Swing Stick che con 3-Click Swing. Che si tratti di un nuovo giocatore o di un veterano, EvoSwing migliora il ritmo e la destrezza del giocatore per simulare meglio la sensazione di impugnare una mazza da golf quando si usa lo Swing Stick, mentre con il 3-Click Swing i giocatori possono godere di una simulazione migliorata usando le indicazioni visive per il loro tiro;

Fate la storia nei Campionati Major : Per la prima volta nella storia del franchise, in PGA TOUR 2K25 i giocatori potranno cimentarsi su alcuni dei più grandi campi da golf e diventare una leggenda conquistando tre Major: PGA Championship 2025 al Quail Hollow Club, il 125° U.S. Open all’ Oakmont Country Club e il 153°Open Championship al Royal Portrush Golf Club, segnando il debutto del franchise in tutti e tre i leggendari campi.

Il Clubhouse Pass include 34 livelli che conterranno molteplici premi gratuiti disponibili per tutti i giocatori di PGA TOUR 2K25, tra cui accessori per il club, evo tools, token per l’aumento di livello, attrezzatura, abbigliamento e molto altro. I giocatori avranno l'opportunità di guadagnare premi a ogni livello acquistando il Clubhouse Pass Premium disponibile per ogni stagione o acquistando il Pass Membri, incluso nell'Edizione Legend di PGA TOUR 2K25, che sblocca il Clubhouse Pass Premium per le Stagioni 1-5 e include anche il Pacchetto Attrezzatura Clubhouse, che contiene un completo per ogni tipologia di giocatore e per ogni Stagione, consegnato all'inizio della stessa.

Gioca con o contro gli amici : I giocatori possono disputare una competizione amichevole grazie a una varietà di modalità multiplayer, con diversi formati di partita, tra cui Stroke Play, Match Play o Scramble, giocando insieme o uno contro l'altro, online o in loco. I nuovi Tornei Classificati offrono tornei giornalieri e settimanali dove i giocatori potranno guadagnare ricompense ogni stagione e scalare la classifica. Le nuove Società cross-platform incoraggiano i giocatori a sfidare gli amici, indipendentemente dalla piattaforma che preferiscono;

Edizioni PGA TOUR 2K25

PGA TOUR 2K25 Edizione Standard:

Versioni fisiche e digitali per le console Xbox Series X|S e PlayStation5, versione solo digitale per PC, includono tutte il gioco base.

PGA TOUR 2K25 Edizione Deluxe (disponibile solo in formato digitale):

Disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation5 e PC, include il gioco base oltre al pacchetto Extra Butter x Adidas, il Pacchetto Birdie e il Pacchetto Starter;

Il pacchetto Extra Butter x Adidas include il personaggio giocabile Chris McDonald, il cappello Extra Butter x Adidas, la giacca Extra Butter x Adidas e le scarpe Extra Butter x Adidas; ? Il Pacchetto Birdie include un driver Titleist GT4, una pallina da golf Titleist, scarpe Footjoy Premiere Series, un cappello con ombrello e 3 Fitting per la personalizzazione delle palline da golf; ? Il Pacchetto Starter include 1.800 VC (valuta virtuale), uno strumento Evo, tre Fitting per palline, cinque Fitting per mazze e 5 Level-Up Tokens.

PGA TOUR 2K25 Edizione Legend (disponibile solo in formato digitale):

Include tutti i contenuti delle edizioni Standard e Deluxe per la piattaforma acquistata; ? Include il Member’s Pass – che sblocca il Clubhouse Pass Premium per le prime cinque Stagioni, e il Clubhouse Gear Pack, che contiene un abbigliamento per ogni tipo di giocatore per Stagione, che viene consegnato all'inizio di ogni Stagione;

Include il Malbon Bucket Ball Pack - con tre palline Malbon;

Include il Sun Day Red Pack – con la Polo Rossa a 3 Bottoni, il Cappellino Nero, i Pantaloni Neri, i Guanti Bianchi e il Driver TaylorMade Qi10.

PGA TOUR 2K25: svelati i dettagli delle Stagioni e del Clubhouse Pass - Nuovi coinvolgenti contenuti verranno rilasciati dopo l’uscita 2K ha svelato i nuovi contenuti in arrivo su PGA TOUR 2K25 con le Stagioni post-lancio. I giocatori potranno godere di nuovi campi gratuiti, missioni e sfide, aumenti dei Livelli di Evoluzione nell’Avanzamento Equipaggiamento e nuove classifiche.

PGA TOUR 2K25 - Contenuti Multiplayer e Competizione - Oggi, 2K ha rilasciato nuovi dettagli sul Multiplayer e sulla modalità Competizione di PGA TOUR 2K25 tramite l’ultimo Diario di Sviluppo (https://youtu.be/ZW08r0VNtec) I giocatori potranno affrontare le competizioni online grazie a nuove e migliorate funzionalità, tra le quali: Formati di punteggio classici, come l'affermato Stroke Play, Stableford, Skins e il Match Play 1v1;Formati squadra 2v2, tra cui Gara 4 Palle, l'Alternate Shot, Scramble e il veloce Divot Derby;Il matchmaking classificato ritorna in PGA TOUR 2K25, insieme al debutto dei Tour Classificati;Le Società Online ricevono nuove funzionalità, tra cui il gioco cross-piattaforma e capacità amministrative migliorate.

Gioca ora a PGA TOUR 2K25 con la Demo - I giocatori possono giocare gratuitamente da oggi e creare il proprio MyPLAYER in vista del lancio mondiale di venerdì 28 febbraio 2025. Il video è online su YouTube: https://youtu.be/r2xxTmqcriAI giocatori interessati a far pratica con le loro abilità di golf virtuale in PGA TOUR® 2K25, possono avvicinarsi al tee box da oggi con la demo free-to-play First Look, un primo assaggio a sorpresa del prossimo gioco di simulazione di golf di HB Studios.