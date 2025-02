PGA TOUR 2K25: svelati i dettagli delle Stagioni e del Clubhouse Pass

Nuovi coinvolgenti contenuti verranno rilasciati dopo l’uscita

2K ha svelato i nuovi contenuti in arrivo su PGA TOUR 2K25 con le Stagioni post-lancio. I giocatori potranno godere di nuovi campi gratuiti, missioni e sfide, aumenti dei Livelli di Evoluzione nell’Avanzamento Equipaggiamento e nuove classifiche. Il Clubhouse Pass, un programma di contenuti stagionali con premi gratuiti, fa il suo ritorno. Durante ogni Stagione, sarà disponibile un nuovo Clubhouse Pass, allineato agli eventi di golf reali e con numerosi vantaggi. Per i dettagli completi sulle Stagioni e sul Clubhouse Pass di PGA TOUR 2K25, consulta il Diario di Sviluppo (https://www.youtube.com/watch?v=3LqpJ9SmtIU)

Le Stagioni di PGA TOUR 2K25 saranno legate a uno dei cinque Archetipi MyPLAYER. La Stagione 1 sarà associata all'Archetipo Analista, offrendo missioni e premi unici. Gli Archetipi Custode del Green, Acrobata, Colosso e Artista saranno presenti nelle stagioni successive. Ogni Archetipo si adatta a stili di gioco differenti e ogni Stagione darà ai giocatori un buon motivo per provarli tutti. La Stagione 2 offrirà gratuitamente a tutti i giocatori l'iconico "Home of Golf", il celebre campo Old Course di St. Andrews Links.

Il Clubhouse Pass include 100 livelli di nuovi premi, rispetto ai 50 livelli di PGA TOUR 2K23, che possono essere sbloccati con il Clubhouse Pass XP, ottenibile giocando sia nelle modalità MyCAREER sia in altre modalità.

I 34 livelli conterranno molteplici premi gratuiti disponibili per tutti i giocatori di PGA TOUR 2K25, tra cui accessori per il club, evo tools, token per l’aumento di livello, attrezzatura, abbigliamento e molto altro. I giocatori avranno l'opportunità di guadagnare premi a ogni livello acquistando il Clubhouse Pass Premium disponibile per ogni stagione o acquistando il Pass Membri, incluso nell'Edizione Legend di PGA TOUR 2K25, che sblocca il Clubhouse Pass Premium per le Stagioni 1-5 e include anche il Pacchetto Attrezzatura Clubhouse, che contiene un completo per ogni tipologia di giocatore e per ogni Stagione, consegnato all'inizio della stessa.

Ogni Clubhouse Pass permetterà ai giocatori di sbloccare abilità disponibili solo per quel particolare Clubhouse Pass. Il Tipo di Colpo base sarà sbloccato come premio di livello gratuito, mentre i relativi potenziamenti delle abilità per quel tipo di tiro saranno premi di livello Premium.

I giocatori possono progredire al proprio ritmo, anche dopo il rilascio delle stagioni successive, e le ricompense Premium possono essere sbloccate retroattivamente in qualsiasi momento per ogni Clubhouse Pass fino al livello di progressione di quel momento.

PGA TOUR 2K25 - Contenuti Multiplayer e Competizione - Oggi, 2K ha rilasciato nuovi dettagli sul Multiplayer e sulla modalità Competizione di PGA TOUR 2K25 tramite l’ultimo Diario di Sviluppo (https://youtu.be/ZW08r0VNtec) I giocatori potranno affrontare le competizioni online grazie a nuove e migliorate funzionalità, tra le quali: Formati di punteggio classici, come l'affermato Stroke Play, Stableford, Skins e il Match Play 1v1;Formati squadra 2v2, tra cui Gara 4 Palle, l'Alternate Shot, Scramble e il veloce Divot Derby;Il matchmaking classificato ritorna in PGA TOUR 2K25, insieme al debutto dei Tour Classificati;Le Società Online ricevono nuove funzionalità, tra cui il gioco cross-piattaforma e capacità amministrative migliorate.

Gioca ora a PGA TOUR 2K25 con la Demo - I giocatori possono giocare gratuitamente da oggi e creare il proprio MyPLAYER in vista del lancio mondiale di venerdì 28 febbraio 2025. Il video è online su YouTube: https://youtu.be/r2xxTmqcriAI giocatori interessati a far pratica con le loro abilità di golf virtuale in PGA TOUR® 2K25, possono avvicinarsi al tee box da oggi con la demo free-to-play First Look, un primo assaggio a sorpresa del prossimo gioco di simulazione di golf di HB Studios.

PGA TOUR 2K25 MyCAREER e MyPLAYER - Perfeziona il tuo swing e diventa una leggenda del golf con gli aggiornamenti di PGA TOUR 2K25 MyCAREER e MyPLAYER L'ineguagliabile esperienza di gioco del golf è caratterizzata dai nuovi sistemi di progressione EvoSwing e MyPLAYER e da molteplici opzioni di personalizzazione.