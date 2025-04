Ferrari punta al riscatto a Suzuka dopo la doppia squalifica di Shanghai

Dopo il difficile weekend al Gran Premio di Cina, dove le vetture Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono state squalificate per irregolarità tecniche , la scuderia di Maranello si prepara per il Gran Premio del Giappone a Suzuka con l'obiettivo di tornare competitiva.

Hamilton, nonostante la delusione per la squalifica, ha espresso fiducia nel team: "Ho piena fiducia nella squadra e credo che stiamo andando nella direzione giusta. Ovviamente c'è un processo di apprendimento in corso e penso che presto vedremo i risultati" .

Leclerc ha riconosciuto le difficoltà incontrate nelle prime gare, sottolineando la necessità di migliorare le prestazioni: "Le prime due gare sono state difficili, il ritmo non era quello che ci aspettavamo, e perdere ancora più punti ci ha fatto molto male. Sono fiducioso che abbiamo imparato da questo" .

In vista di Suzuka, Ferrari ha lavorato intensamente per apportare miglioramenti alla SF-25. Secondo fonti interne, sono stati effettuati circa 20 diversi aggiustamenti al simulatore per risolvere i problemi iniziali .

Il Gran Premio del Giappone si terrà domenica 6 aprile sul circuito di Suzuka, noto per il suo layout tecnico e impegnativo. Attualmente, Lando Norris guida la classifica piloti con 44 punti, seguito da Max Verstappen con 36 e George Russell con 35 .

