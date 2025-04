Anna Kalinskaya avvistata con l'ex Tomas Ferrari a Miami: rottura definitiva con Jannik Sinner?

Anna Kalinskaya è stata fotografata a Miami in compagnia del suo ex Tomas Ferrari, alimentando le voci su una rottura definitiva con Jannik Sinner. La tennista russa è stata seguita da Ferrari durante il Masters 1000, dove è stata eliminata nei sedicesimi di finale da Jessica Pegula. L’ex compagno era seduto nel suo box, insieme a un cane di nome Bella, confermando una presenza costante e ravvicinata durante il torneo.

Le immagini sono state diffuse dal profilo GameSetGossip e in poco tempo hanno fatto il giro dei social, diventando virali. I segnali di un possibile riavvicinamento tra Kalinskaya e Ferrari sembrano rafforzarsi, mentre la distanza da Sinner appare ormai marcata. Secondo diverse fonti, la relazione tra la russa e il tennista italiano era in crisi da tempo e le ultime foto potrebbero confermare una rottura già avvenuta.

Sinner e la terra rossa: punti da difendere e sfide nel ranking ATP - La stagione sulla terra rossa sta per iniziare, con tappe fondamentali a Monte Carlo, Madrid e Roma, culminando con il Roland Garros a Parigi. Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, si prepara a tornare in campo il 4 maggio, dopo aver scontato una squalifica di tre mesi per una violazione delle norme antidoping.

Sinner si diverte sui kart in attesa del ritorno in campo - Jannik Sinner ha trascorso una giornata all'insegna dei motori presso il circuito "Kart Planet" di Busca, in provincia di Cuneo. In compagnia di amici sportivi come l'ex pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi, il pilota Endurance Alessandro Pier Guidi e il ciclista professionista Giulio Ciccone, Sinner ha partecipato a sessioni di karting, condividendo momenti di svago e passione per la velocità.

Alcaraz eliminato al debutto Atp Miami Open: Sinner mantiene la vetta del ranking - Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, è stato eliminato al primo turno del Miami Open dal belga David Goffin. Goffin ha vinto con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3 in un match durato 2 ore e 18 minuti. Questa sconfitta impedisce ad Alcaraz di superare Jannik Sinner nel ranking ATP.