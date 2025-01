Lo sport fin da bambini: un connubio vincente per la crescita

A praticare sport sono persone di tutte le età e, negli ultimi anni, ad andare in palestra, correre, salire in sella ad una bici o divertirsi con altre discipline è un numero crescente di uomini e donne. Ma lo sport è fondamentale anche per i bambini, mostrandosi utile sia a livello fisico che mentale. Chi lo avvicina già in giovane età ha l'occasione per fare nuove amicizie, apprendere una disciplina e imparare come comportarsi con gli altri.

Le recenti Olimpiadi di Parigi hanno certamente ispirato i bambini impegnati ad ammirare le gare trasmesse in TV. E l'idea di emulare un giorno quanto fatto dai propri idoli ha sicuramente indotto più di un bimbo a chiedere ai genitori di seguire qualche corso sportivo. A porre in evidenza quanto lo sport sia utile ai più piccoli è anche Maria Rosaria Squeo: la Dott.ssa ha affermato come qualsiasi Olimpiade potrebbe dire di aver raggiunto il proprio obiettivo solo nel momento in cui riesce ad affascinare i bambini tanto da portarli a praticare uno o più sport. Sono eventi come questi, trasmessi in tutto il mondo, a dare l'occasione anche ai bimbi di assistere alle performance degli atleti, invogliandoli ad emularli.

I benefici dello sport per i bambini

Un bimbo che si diletta nella pratica sportiva può sviluppare più velocemente le proprie capacità motorie. Allo stesso tempo, il movimento fa consumare energie, aiutando a prevenire sovrappeso e obesità, diffusi in un'epoca che vede troppi bambini trascorrere tante ore davanti alla TV o allo schermo di un cellulare. Lo sport, soprattutto se praticato all'aria aperta, rafforza il sistema immunitario. La resistenza aerobica viene migliorata praticando discipline come running, ciclismo e nuoto mentre scegliendo pugilato, lotta o altri sport da combattimento a giovarne saranno soprattutto i muscoli.

Come indicato nelle prime righe, non possono essere sottovalutati i benefici psicologici e sociali. Oltre ad incrementare l'autostima nei bambini insicuri, le discipline sportive sono di grande aiuto nella gestione dello stress e favoriscono lo sviluppo della resilienza. Per quanto concerne i benefici sociali, gli sport di squadra sono ottimi nell'insegnare come "lavorare" in team, abituando i bimbi a rispettare le regole previste e ad interagire anche con chi non si conosce. Sia sport individuali che di squadra, a partire dai 6 o 7 anni, aiutano a sviluppare competenze personali e relazionali. È decidendo di praticare più discipline che verranno arricchite sia le competenze fisiche che quelle mentali.

L’importanza di praticare sport in sicurezza

Ancora oggi qualche genitore, alla richiesta del proprio bimbo di poter praticare una disciplina sportiva, cerca di rinviare la decisione temendo che il figlio possa infortunarsi poiché troppo giovane. Per dirimere qualsiasi dubbio occorre solo accertarsi che a guidarli siano professionisti in materia, quindi persone laureate in scienze motorie o allenatori con esperienza pluriennale. Il loro ruolo sarà duplice: garantiranno allenamenti sicuri e fungeranno da modello da imitare.

Tuttavia, essere affiancati da una figura competente non è sufficiente se il bambino non ha a disposizione un abbigliamento adeguato o la corretta attrezzatura per prevenire infortuni. Un bimbo che voglia iniziare a correre dovrà dotarsi di scarpe ammortizzate, da scegliere anche in base alla tipologia di terreno calpestato. Uno che desideri cimentarsi con il tennis, invece, necessiterà di una racchetta di qualità e di scarpe che assicurino adeguato grip sul campo da gioco. Diverse protezioni sono richieste per sport più pericolosi come possono essere la box, l’arrampicata o la mountain bike. In inverno il guardaroba di chi pratica sport outdoor dovrà arricchirsi di capi d'abbigliamento termici, volti a proteggere da freddo e intemperie.

Attrezzatura e abbigliamento di qualità ma ad un prezzo accessibile

Oggigiorno è facile trovare capi, accessori e attrezzature per sportivi di ogni età grazie alle numerose aziende specializzate in tale campo. Nike, fondata negli Stati Uniti nel corso degli anni '60, è da diversi decenni una delle multinazionali più note al mondo nella produzione di capi d'abbigliamento, calzature e accessori dedicati alle persone che praticano sport. Leader nel proprio settore, la realtà americana allieta spesso e volentieri chi si collega all'e-shop con offerte e codici sconto: un esempio può essere il codice sconto Nike del 25% che si ottiene nel giorno del proprio compleanno solo dopo aver completato l’iscrizione al sito ufficiale. Approdando regolarmente nel vasto catalogo del brand gli utenti hanno l'opportunità di approfittare delle promozioni disponibili per acquistare quanto occorre ai bambini risparmiando sul prezzo complessivo degli ordini. Dal tennis al basket, passando per running, calcio e fitness, trovare quanto occorre per divertirsi in tutta sicurezza non significa necessariamente spendere cifre eccessive.

Praticare sport fin da bambini può fare la differenza?

È stato più volte affermato come per un bambino dedicarsi allo sport si riveli una scelta utile per vari motivi. A trarne beneficio sono fisico e mente: i più piccoli sono destinati a crescere più sani e a maturare fiducia in sé stessi. Le Olimpiadi hanno rivestito un ruolo non indifferente nel promuovere lo sport: osservare i propri idoli compiere gesti straordinari è stato per tanti bimbi uno "shock" positivo, e i risultati conseguiti dagli atleti sono divenuti una fonte d'ispirazione. Qualsiasi genitore che ambisca a far crescere in modo sano i propri figli dovrebbe appoggiare la decisione d'iniziare a praticare sport, magari proponendo di provarne diversi. È importante, però, non scegliere la disciplina al loro posto e rispettare le inclinazioni personali. Indispensabile è anche garantire ai piccoli l'accesso a capi e attrezzature di qualità.

La Trump Dance conquista lo sport americano: da Pulisic alla NFL - La "Trump Dance" sta rapidamente conquistando il mondo dello sport americano. Durante la partita tra Stati Uniti e Giamaica, Christian Pulisic ha celebrato il suo gol eseguendo il ballo reso celebre dai comizi di Donald Trump. L'attaccante del Milan, dopo aver segnato al 13° minuto, ha abbassato le spalle, chiuso i pugni e mosso le braccia avanti e indietro, imitando i movimenti del Presidente eletto sulle note di "Y.

Lo sport secondo Papa Francesco: il valore educativo e umano secondo Ancelotti - Il nuovo libro "Más allá de los límites. El deporte según el Papa Francisco" (Romana Editorial), curato da Monsignor Dario Edoardo Viganò e dal giornalista Valerio Alessandro Cassetta, esplora la visione di Papa Francesco sullo sport come strumento educativo e inclusivo, evidenziando il suo ruolo nella costruzione di valori universali.

Cordoglio nel mondo dello sport per la tragica scomparsa di Matilde Lorenzi - La giovane sciatrice Matilde Lorenzi, scomparsa all'età di diciannove anni a causa di un tragico incidente durante un allenamento nel comprensorio Alpin Arena Senales in Alto Adige, ha lasciato un profondo vuoto nel cuore di molti. La notizia della sua morte ha colpito duramente il mondo degli sport invernali, in particolare gli atleti e gli addetti ai lavori, che hanno condiviso il loro dolore attraverso messaggi di cordoglio sui social media.