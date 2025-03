Nba, Boston Celtics venduti per 6,1 miliardi di dollari: nuovo record nello sport americano

La storica franchigia NBA dei Boston Celtics è stata venduta per 6,1 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record nella storia dello sport americano. L'acquirente è un gruppo di investitori guidato da William Chisholm, co-fondatore e managing partner della Symphony Technology Group, società di private equity con sede in California.

Questa transazione supera il precedente primato di 6,05 miliardi di dollari, pagati nel 2023 per l'acquisto dei Washington Commanders nella NFL. In ambito NBA, il record precedente era detenuto dalla vendita dei Phoenix Suns per 4 miliardi di dollari.

La famiglia Grousbeck, che aveva acquisito i Celtics nel 2002 per 360 milioni di dollari, ha deciso di cedere la maggioranza delle quote dopo la vittoria del 18º titolo NBA nella scorsa stagione. Wyc Grousbeck continuerà nel ruolo di governatore della squadra fino alla stagione 2027-2028, collaborando con Chisholm.

Chisholm, originario dell'area di Boston e tifoso di lunga data dei Celtics, ha espresso entusiasmo per l'acquisizione, sottolineando l'importanza della squadra per la città e la comunità locale.

La transazione è soggetta all'approvazione dei governatori delle altre squadre NBA e dovrebbe essere finalizzata entro l'estate.

NBA 2K25 Stagione 5

Scambio shock in NBA: Doncic ai Lakers, Davis ai Mavericks

PlayStation crea un campo da gioco ibrido tra NBA e Champions League a Parigi