Milan in cerca degli ottavi di Champions League: le combinazioni decisive

Il Milan si prepara ad affrontare la Dinamo Zagabria nell'ultima giornata della fase a girone unico di Champions League, con l'obiettivo di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Attualmente al sesto posto con 15 punti e una differenza reti di +4, i rossoneri hanno il destino nelle proprie mani.

Situazione attuale e obiettivi

Con una vittoria contro la Dinamo Zagabria, il Milan consoliderebbe la sua posizione tra le prime otto, assicurandosi l'accesso diretto agli ottavi di finale. Un pareggio potrebbe essere sufficiente, a condizione che i risultati delle altre squadre siano favorevoli e che la differenza reti rimanga positiva. Una sconfitta, invece, potrebbe compromettere la qualificazione diretta, obbligando i rossoneri a partecipare ai playoff.

Combinazioni di risultati per la qualificazione diretta

Per evitare i playoff, il Milan deve:

Vincere contro la Dinamo Zagabria : garantirebbe il passaggio diretto agli ottavi.

Pareggiare : necessario monitorare i risultati delle altre squadre e la differenza reti.

Perdere: potrebbe compromettere la qualificazione diretta, a meno di risultati favorevoli da parte di altre squadre.

Possibili avversarie agli ottavi

Se il Milan dovesse qualificarsi direttamente agli ottavi, le possibili avversarie includono squadre che occupano le posizioni 11ª, 12ª, 21ª e 22ª nella classifica attuale, come Feyenoord, Lille, Benfica e PSG. Tuttavia, queste posizioni potrebbero variare in base ai risultati dell'ultima giornata.

Prossimi passi

La partita contro la Dinamo Zagabria rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni europee del Milan. Una vittoria consoliderebbe la posizione tra le prime otto, evitando i playoff e garantendo un cammino più agevole verso gli ottavi di finale. I rossoneri sono determinati a sfruttare questa opportunità per proseguire il loro percorso in Champions League.

