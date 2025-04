TOPPS CELEBRA I 125 ANNI DEL MILAN

Per festeggiare questo storico anniversario, Topps presenta un set esclusivo che ripercorre le gesta e onora le leggende iconiche del club rossonero. E lo fa in compagnia dell’intramontabile ex-capitano Franco Baresi, special guest di un evento esclusivo nello store ufficiale del Milan di Piazza San Babila.

In Italia c’è una passione che da sempre infiamma e unisce diverse generazioni: quella per il calcio, una religione a tutti gli effetti. Topps – azienda leader del settore delle carte collezionabili – lo sa bene e, oltre a rendere omaggio a questo sport con le sue amatissime collezioni, celebra i momenti più iconici e i protagonisti che ne hanno scritto la storia. Per il 125° anniversario dell’AC Milan - il club italiano più titolato d’Europa - Topps festeggia in grande stile: non solo con uno speciale set commemorativo, ma anche riunendo tifosi e collezionisti per un esclusivo unboxing insieme alla leggenda rossonera Franco Baresi, direttamente nello store dell’ AC Milan di San Babila.

D’altronde, gli italiani non sono solo un popolo di tifosi, ma anche di collezionisti. La passione per le carte collezionabili, infatti, non smette di infiammare gli animi, coinvolgendo le nuove generazioni che hanno (ri)scoperto il fascino di un hobby tanto analogico, quanto intramontabile e intergenerazionale. Dal calcio all’NBA, fino ai mondi fantasy di Marvel e Star Wars, il fenomeno del collezionismo sta vivendo una nuova età dell’oro. Secondo il report annuale di Circana*, solo nel 2024 le vendite di carte collezionabili hanno registrato un’impennata del +23%, segno che questa passione, più che mai, continua a conquistare i collezionisti di tutte le età.A intercettare e assecondare questa rinnovata ondata di entusiasmo c’è Topps® , che continua a innovarsi, ampliando la gamma di prodotti in catalogo e arricchendo l’esperienza del collezionismo attraverso la partecipazione a eventi, fiere e manifestazioni. Fioccano così appuntamenti locali e internazionali, tutti con un unico scopo: creare community, permettere agli appassionati di ritrovarsi per condividere un hobby e, perché no, provare l’emozione di sbustare una carta rara ed esclusiva.Il set AC Milan - 125° anniversario è un vero tesoro per i collezionisti, curato in ogni dettaglio, per raccontare la storia di questa leggendaria squadra, da record. Ogni carta celebra stemmi iconici, campioni indimenticabili come Shevchenko e Ronaldo – autori di gol rimasti nella memoria di intere generazioni – e persino le esclusive card Reliquia, che contengono frammenti di maglie indossate da miti come Kakà e Ibrahimovic. Il pezzo più ambito? Le carte autografate da leggende del calibro di Paolo Maldini, Daniele Massaro e Franco Baresi.Proprio Franco Baresi, autentica icona rossonera, che ha giocato per ben 15 anni nel club con la fascia da capitano, è stato l’ospite speciale dell’evento organizzato da Topps per celebrare questa ricorrenza direttamente nello store dell’ AC Milan di San Babila a Milano. Insieme a lui, tifosi e collezionisti hanno vissuto un emozionante unboxing del set, ripercorrendo i momenti più epici della storia del club. L’evento ha trasformato la passione in condivisione, riunendo milanisti e collezionisti in un’atmosfera unica. Ancora una volta, il calcio e il collezionismo hanno dimostrato il loro potere di unire le persone, regalando emozioni che vanno ben oltre il gioco.

